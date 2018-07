Parlamento panameño pospone publicación de polémica nómina de empleados

viernes 6 de julio de 2018 - 7:27 p.m.

El Parlamento unicameral de Panamá pospuso para una fecha no precisada la publicación, prevista hoy, de una cuestionada nómina de personal que manejan los diputados, por cuyas supuestas irregularidades la Contraloría General presentó denuncias ante la Corte Suprema de Justicia.



La Asamblea Nacional dijo en un comunicado que "en el día de hoy no se estará publicando la planilla 080 en su página web, tal como se había anunciado, luego de verificar que la misma debe ser presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según lo establecen las normas generales de administración presupuestaria para la vigencia fiscal 2018".



Una vez cumplido "todo el procedimiento administrativo", que incluye además de presentar la nómina ante el MEF trámites ante la Contraloría General "para el levantamiento de la suspensión del pago de la planilla 080 (...) se procederá inmediatamente a la publicación total" de la misma en el sitio web de la Asamblea, añadió el comunicado oficial.



La Asamblea Nacional (AN), de 71 diputados, sostuvo que atendió a las "observaciones" hechas por el contralor general, Federico Humbert, de que la información de la nómina debía incluir para cuál legislador trabaja la persona, qué funciones realiza y un control de asistencia.



Humbert presentó el pasado 28 de junio ante la Fiscalía y la Corte Suprema las primeras denuncias sobre el supuesto manejo irregular de nominas gestionadas por los diputados, sin revelar nombres para no "viciar procesos".



La ley panameña estipula que los diputados solo pueden ser procesados por la Corte Suprema, cuyos magistrados, a la vez, solo pueden ser investigados y sancionados por el Parlamento.



Humbert ordenó suspender los pagos al personal de unos once diputados hechos a través de la polémica "planilla 080", cuya asignación mensual por legislador fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares en el 2014, al poco tiempo de empezar la actual administración del presidente Juan Carlos Varela.



El pasado 28 de mayo Humbert divulgó una carta que informaba de la suspensión de los pagos, una misiva que ya había sido entregada antes a la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego, del opositor partido Cambio Democrático (CD), segunda fuerza parlamentaria.



Ábrego fue reelegida el pasado domingo, cuando la directiva parlamentaria quedó copada por la mayoritaria oposición, que ha acusado a Humbert de ser un ariete del Ejecutivo de Juan Carlos Varela, que ha rechazado esa versión.



Los auditores de la Contraloría que revisaban una de las polémicas nóminas del Parlamento fueron desalojados de las instalaciones de ese poder público y sus papeles y expedientes le fueron retirados, denunció el contralor el pasado 5 de junio.



Entre las "suspicacias" halladas por los auditores, dijo Humbert el pasado 5 de junio, está el nombramiento de 9 familiares que cobraron 117.835 dólares; el de otros 6 que devengaron 70,739 dólares; y de facturas con fechas de 30 y 31 de febrero, un mes que solo tiene 28 días y 29 en año bisiesto.



El Parlamento publicó en abril información relativa a las más de 3.000 personas contratadas por los 71 diputados panameños, pero la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) denunció entonces que los datos eran "insuficientes" porque no incluían la fecha en que las personas fueron contratadas, por cuánto tiempo ni a que diputado sirvieron.



Por esa razón la ANTAI abrió "un proceso sumario administrativo sacionandor" contra Ábrego.