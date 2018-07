A los parlamentarios les da miedo que hostiguen a sus activistas

lunes 9 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

Diputados son celosos de sus planillas

POLÍGRAFO

El diputado José Antonio Domínguez, del partido Panameñista, a pesar de haber sido de los primeros en publicar su planilla, dice que el resto de sus colegas son más cuidadosos por el acoso de la ciudadanía que puedan tener sus activistas en los barrios. Ahora que salen a relucir los empleados de los diputados, Domínguez asegura que los suyos no andan repartiendo zinc en el barrio...

Fue de los primeros en publicar su planilla, ¿qué pasó con el resto?

Y la hubiese publicado antes pero por un sentimiento de grupo traté de que se presentara en conjunto con todos los diputados. Yo di un plazo y cuando no se cumplió dije que iba a presentar la mía y en efecto lo hice. Te puedo decir que la bancada se decidió a presentar su planilla.

Me pregunto cómo un jefe de bancada que habla de transparencia, dudó tanto en publicar su planilla

Tenemos que hacer un poquito de historia de cómo aparecen las planillas. No apareció de la noche a la m añana, esto es de siempre. Los diputados son muy celosos en sus activistas y los posibles ataques que puedan recibir estos si son identificados. Con esto no digo que los tengan actuando políticamente, pero en el caso particular que me corresponde he tratado de que todos los activistas que contratamos, estuvieran haciendo un trabajo en la comunidad y no moviendo la parte política.

Pero eso no responde a la pregunta....

Yo no vivo de la política, si no soy electo nuevamente regreso a la empresa privada y nada ha pasado aquí. Hay gente que vive de la política y si no están en la política se sienten que no son nadie. Esas personas son extremadamente celosas de los posibles daños que puedan sufrir sus activistas.

¿Qué tipo de daños?

Persecuciones, como por ejemplo que los identifiquen y que les digan que no los vieron trabajando tantas horas, etc.

Eso más bien es una fiscalización ciudadana muy atinada...

Es correcto. Pero te trato de explicar que si la gente no sabe quiénes están en la planilla no hay ese tipo de escrutinio. Yo creo que el tr abajo del diputado, siendo electo de un circuito, se siente comprometido con el electorado y si tiene la intención de ir a una reelección, querrá cumplir con el circuito. Cómo lo va a hacer? Dando atención al circuito en sus necesidades, y si no lo hace, no tiene chance de reelección y se siente comprometido a eso. Hasta en Estados Unidos, los senadores tienen activis tas en las calles.

Sí, pe ro no se encargan de repararles las calles ni les dan zinc para que voten por ellos...

Se encargan de muchas cosas sociales y les dan seguimiento. Pero de mi planilla, por ejemplo, no reparamos calles, hacemos informes al Ministerio de Obras Públicas para que lo hagan, o mandamos un informe al Ministerio de Salud para que realicen jornadas de prevención y eliminen vectores de mosquitos, etc.

Eso no es igual a tener gente que nunca asiste a la Asamblea y que recibe salario...

No hemos llegado allá. Lo que consideroque deben tener las planillas de diputados es un personal propio en la Asamblea para trabajar los proyectos de ley y hacer investigaciones. Si me mandas, por ejemplo, el presupuesto de la Nación a mi me gustaría que mi equipo de especialistas lo revise con tiempo y pueda emitir u na opinión al respecto. Si ese documento me llega con más tiempo, mi equipo de asesores me podría ayudar a tener una posición al respecto. Pero cuánto me cobraría un abogado, un financista, o un arquitecto, eso es lo que hacen allá en Estados Unid os. Eso significa que yo debería tener gente calificada y para eso se requieren fondos.

Usted cuenta con $30 mil, usted puede contratar a 10 calificados o a 60 personas que cobren un sueldo, todo está en su decisión...

Es correcto.