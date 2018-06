Parejas de recursos limitados encuentran solución a infertilidad

El director médico de la fundación y de IVF Centro de Reproducción, en Panamá, y especialista en Ginecología-Obstetricia, Mario Vega Rich, explicó a Efe que actualmente una gran parte de la población presenta una serie de factores que imposibilitan concebir hijos de forma natural.



Vega Rich, experto en medicina reproductiva humana, explicó que a a la fundación llegan estas parejas, muchas ya desgastadas y endeudadas tras haberse sometido a tratamientos, y por eso la institución los capta a través de una trabajadora social para cumplir su sueño de ser padres.



"El problema de la reproducción asistida para un profesional con un salario medio es la falta de recursos, con las obligaciones que debe enfrentar su ingreso disminuye y no puede hacer frente para pagar tratamientos que son muy costosos", lamentó el directivo de IVF, Centro de Reproducción ubicado en los Consultorios del Hospital Punta Pacifica, en la Ciudad de Panamá.



Entre tanto, el subespecialista en Medicina Reproductiva, el doctor Mario Vega Croker, agregó en declaraciones a Efe que además del desgaste económico que enfrentan las personas, también sufren un drama por el desgaste físico y psicológico.



Al comparar los costos de los métodos de reproducción con otros centros, el galeno Vega Croker aseguró que FUNAFES apoya con una reducción de hasta un 40 a 50 por ciento en los tratamientos.



"En la actualidad es la única clínica en el país que se dedica a proveer una alternativa de un coste menor a parejas o mujeres. Esto nos ayuda a mejorar las tasas de éxito al manejar un gran volumen de personas", sostuvo Vega Rich, que también es un referente en medicina materno fetal.



Pero para acceder a ellos, indicó que la organización solo acepta por ahora a cualquier pareja que perciba ingresos combinados menor a 1.000 dólares mensuales.



De acuerdo con el doctor, en Panamá los factores de la infertilidad no son abordados adecuadamente por el tabú que aún predomina en la sociedad, aunque estadísticas médicas reflejan que afectan a una de cada ocho parejas.



Aunque la mayoría de los casos de infertilidad son debido a factores femeninos, los estudios indican que en alrededor de 40 por ciento de las parejas con problemas de infertilidad está involucrado en algún grado el factor masculino.



Citó que una de las técnicas con mejores resultados de FUNAFES es la Fertilización In Vitro, que en pacientes de alrededor de 35 años tienen una tasa de éxito de 55 a 60 por ciento luego de un ciclo. Estas tasas son comparables a las que tienen los centros más importantes en Estados Unidos.



Para ambos expertos en reproducción asistida, la ganancia de la fundación es la satisfacción de ayudar a los demás a ser padres en medio de un mundo donde no hay tanta equidad.



La clínica IVF Centro de Reproducción con unos 30 años de trayectoria ha logrado el nacimiento de 10.000 bebés sanos, además pertenece a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) y cuenta con la certificación de procesos que garantiza la calidad en tratamientos de infertilidad y fertilidad.