‘Panazone', la nueva forma de promover a los artesanos Carlos Aguilar

lunes 5 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

El director del Inac, trae nuevas ideas para vender los productos panameños

El director del Instituto Nacional de Cultura, Carlos Aguilar, está empeñado en llevar la cultura panameña a cada rincón del país y del mundo. Viene con la idea de vender en línea las artesanías y productos de esta naturaleza hechos en Panamá a través de 'Panazone', una vitrina en línea de nuestros productos. Los artesanos tendrán que cumplir con las debidas acreditaciones para satisfacer la calidad y venderlas alrededor del mundo. Además tiene grandes planes para las escuelas de arte, danza, música, museos y patrimonios históricos del país.

¿Cree que la sociedad en su conjunto comprende la dimensión del término ‘cultura'?

Puede haber algunos que enfocan el término solo en el folclor, otros lo asocian a las artes y a lo mejor hay un grupo que lo relaciona con las artes creativas que incluyen la gastronomía y otras cosas, pero será un proceso en el que todos vamos a ir aprendiendo, incluso nosotros que vamos a crear una institución que nunca ha existido en nuestro país. Lo importante es que hay entusiasmo, no solo de quienes trabajan en el Instituto Nacional de Cultura y lo que será el Ministerio, sino desde afuera hacia adentro se siente el entusiasmo.

Manejará una institución a la que no se le ha dado la relevancia en la interacción con la educación y el desarrollo humano. ¿Qué habrá diferente bajo su dirección?

Muchas cosas. Una nueva institucionalidad que le permita a la cultura tener una representación en el gabinete y las políticas públicas de este país. Como todos sabemos la cultura es un eje transversal en el desarrollo de nuestra sociedad. Tiene que ver con seguridad, con salud, con educación y tantos temas que la institucionalidad nos va a permitir. Y también tendremos un presupuesto, no como el de una cenicienta, que nos va a permitir ejecutar políticas culturas y hacer que esto llegue a todos. La misión principal de nosotros va a ser que el público pueda ejercer su derechos culturales, que son derechos humanos reconocidos por la Naciones Unidas. Eso significa que tienen derecho a expresarse a través de sus manifestaciones artísticas y folclóricas y también el der3echo al acceso de todos los ciudadanos a poder beneficiarse de la cultura y bienes de producción cultural.

Ya existe una estructura planteada en el INAC, ¿cómo será en el Ministerio de Cultura?

El INAC se quedó en el tiempo, se creó en 1974. Con el Ministerio se hará una reingeniería, los funcionarios algunos serán reubicados en nuevas direcciones porque vamos a tener direcciones la de Derechos Culturales y Ciudadanía que va a permitir la participación de la gente en las decisiones de política cultural. Vamos a tener una dirección de investigación para rememorar los buenos momentos de las investigaciones etnográficas, sociológicas en materia de cultura y en general, que realizaba Reina Torres de Araúz y vamos a tener una dirección de industrias creativas. Antes de tomar el cargo, pensaba cómo el cine se ha podido desarrollar en los últimos años gracias a ese fondo de cine que se creó y ahora vamos a tener fondos para todas las artes y también para el cine. Vamos a desarrollar que la cultura sea un factor de desarrollo y de crecimiento humano, no solo apelando a poner fondos en lo que crea riqueza material, porque también hay otra riqueza que generamos a través de la cultura que es la identidad.

¿Cuál es el cambio que verá en ciudadano?, palpable...

En el mes de julio ya lo sintió la gente en la calle. Vieron en Casco Viejo el festival de Corpus Cristi que le metimos promoción. Hace una semana se celebró en Panamá Viejo puertas abiertas, todo gratis que la gente pudiera disfrutar y fue un éxito total. Me contaron que había 2 mil cintillos y a medio día se habían terminado y la actividad era hasta las cinco de la tarde. Es decir, en esa actividad asistieron hasta 4 mil personas y los artesanos vendieron como hacía años no lo hacían y hubo generación de riqueza, pero más que todo la posibilidad de que la gente entrara y mirara lo que es el mercado de artesanías. En julio aún no estaba ratificado, lo que significa que yo no podía firmar documentos o mover dinero, así que eso se trabajó a partir del voluntariado de artesanos, de artistas, de las industrias creativas y los funcionarios que se dieron las ganas de trabajar.

¿Cuál es la estrategia para potenciar a los artesanos?

Jaime Luna es el director de esta entidad y es un tractor trabajando. En este mes de julio, sin recursos, hizo una jornada del limpieza en la que participaron los artesanos y renovaron de alguna manera las opciones del mercado de artesanías. La dirección en mención aún está bajo el paraguas del Ministerio de Comercio pero va a pasar al Ministerio de Cultura. Con relación a los artesanos tenemos un plan de capacitación no solo de los artesanos sino de emprendedores. Es un plan de lo más destacado que vamos a hacer, la gente bromea y me dice que se va a llamar ‘Panazone'. Es un proyecto que pretende vender nuestras artesanías a cualquier parte del mundo a través de la web. Hace años hemos hablado de cómo podemos profesionalizar a los artesanos y exportar nuestros productos. Nosotros tenemos, por ejemplo, las guayaberas, que son consideradas artesanías y que se pudieran vender en el mundo. No habrá necesidad de venir a Panamá para comprar nuestros productos. Ahora, en línea se podrán adquirir con un enlace directo a la página de los artesanos que tendrán una acreditación de calidad etc, y la idea es que nuestras artesanías puedan dar la vuelta al mundo y puedan tener nuestros productos. Es un tema de visión que no hemos tenido y nuestra cultura va a ser parte de nuestra marca país.

¿Eso también será para productos de consumo?

Hay mermeladas, por ejemplo, pero eso hay que estudiarlo. Casualmente hay limitaciones por los permisos de salud internos y externos. Eso lo vamos a resolver con el trabajo en equipo. Nosotros vamos a trabajar con varias instituciones en todos los niveles porque es la única forma de resolver los obstáculos que presentan los artesanos y para hacer nuevos proyectos.

¿Qué presupuesto hay para el Ministerio de Cultura?

Como parte del proyecto que se aprobó hay un nivel mínimo que debe tener el Ministerio pero como está en el proceso de discusión la Ley no me atrevería a darte una cifra. Lo que sí te puedo decir es que es 7 u 8 veces más de lo que el Inac ha tenido.

========== ‘