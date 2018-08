Panay niega ser ungido del PRD para la Alcaldía de Panamá

martes 21 de agosto de 2018 - 8:07 p.m.

El diputado aboga por que los municipios administren el tema de la basura

Quibián Panay, diputado y precandidato por la Alcaldía de Panamá en las primarias del 16 de septiembre del Partido Revolucionario Democrático (PRD) negó que por ser sobrino del secretario general del partido, Pedro Miguel González sea un ungido o tenga preferencia en el colectivo, frente a los otros candidatos a la comuna.

"Vengo de una familia política, siempre he estado vinculado al PRD, raíces perredista. He sido desde delegado, dirigente de la juventud, representante y ahora diputado. Tengo una carrera y trayectoría política y eso nos permite tener un compromiso político de no llegar a un cargo por llegar sino para cumplir con el pueblo", manifestó.

Para Panay las elección generales del 2019 para su partido son muy importante pues "el partido está obligado a ganar para hacer un buen gobierno, si ganamos y no hacemos un buen gobierno vamos a desaparecer. Quedaremos como un partido minusculo".

Proyectos

El parlamentario por otro lado, de ganar apuesta por afinar la Descentralización. "lo que se ha dado es una transferencia de recursos y yo creo que los municipios deben asumir su liderazgo. Que asuman más competencia", con transparencia.

En cuanto al tema de la zonificación considera que se tiene "que cumplir con la planificación urbana de la ciudad, ahunado a esto, con un proceso de modernización de la dirección de obras y construcciones para que los procesos se puedan agilizar".

Agregó que deben impulsar un plan de digitalización sobre zonificación, que pueda dar a conocer los proyectos se están aprobando, "mientras no hayan un plan de planificación esta la discresionalidad del funcionario que es quien dice si se cambia o no".

Panay por otro lado, aseguró que el Municipio debe invertir más en el tema de la falta de estacionamientos, "hay maneras modernas y economicas para atacar el problema para que las personas puedan tener espacios para estacionarnos. Hay edificios que son metálicos con ascensores donde usted lleva su vehículo y este sube con un ascensor y permite que de forma vertical se tenga más vehíuclos en un espacio reducido de terreno. Son mucho más económicos".

Aboga por otro lado que la administración de la basura vuelva a manos de la Alcaldía.

Mientras que asegura que hay que poner orden en el tema de la buhonería y los "bien cuida'o", por que en el caso de los vendedores ambulantes existe una realidad, son personas que son emprendedores. También se pueden capacitar y revincularlos en otros oficios, como guardaparques, policía municipal y hornato"

En el tema de los mercados públicos, Panay asegura que se encuentra en acercamiento con los productores para hacer una alianza entre el municipio y estos, con la finalidad de construir algunos mercados periferico y centrales.

"Podemos desarrollar ferias rutinarias también, que se sepa por ejemplo que todo los jueves en un sector se hacen ferias, ya tu sabes que cada 15 días o semanal, ya sabes que puedes comprarle directamente al productor sin intermediarios", dijo el diputado.