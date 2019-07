Panameños y extranjeros se dieron puños y patadas en la UP

sábado 13 de julio de 2019 - 12:01 a.m.

Hay presuntos dirigentes estudiantiles venezolanos, colombianos y dominicanos

Las peleas en la Universidad de Panamá (UP) no se detienen. Esta vez un grupo de estudiantes extranjeros y panameños, se enfrentaron en los estacionamientos de las facultades de Economía y Humanidades.

La confrontación surgió por el seguro estudiantil, tema que fue puesto en discusión ante las autoridades de la UP.

En este conflicto, sucedido el jueves 11 de junio en los predios de la UP, habrían salido a relucir armas punzocortantes, sillas, palos y piedras al momento de la pelea entre los alumnos que forman parte de la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) y el grupo de Pensamiento y Acción Transformadora (PAT).

En este incidente que se dio a conocer a través de las redes sociales, se escucharon insultos y gritos entre los alumnos.

Cuatro jóvenes resultaron heridos confirmó Ileana Corea, miembro del PAT. Estos fueron llevados al Hospital Santo Tomás.

Corea denunció que hay dirigentes extranjeros en la Facultad de Humanidades, es decir, venezolanos, colombianos y dominicanos.

En una comunicado, la UEU informó que condena los actos violentos realizados y exigen el apoyo de las autoridades de la UP para que realicen las pruebas psicológicas a la estudiante Corea.

Indicaron que, además, requieren que el Consejo Académico con la Comisión de Disciplina, expulsen a Omar Concepción, porque está matriculado de forma condicional.

Se pronuncia el rector de la UP

Ante los hechos ocurridos, Eduardo Flores, rector de la UP, expresó que han nombrado una comisión especial disciplinaria para que analicen los hechos ocurridos entre los estudiantes que incurrieron en violencia física y, de ser cierto, van a ser sancionados sin distinción de a qué grupo pertenecen.

En cuanto al seguro universitario que está contemplado, dijo que en los estatutos de la UP, indican que los secretarios de las asociaciones son los que escogen a la empresa aseguradora, pero nosotros creemos que eso no es bueno para la UP, porque ya se han registrado algunos escándalos anteriores y queremos cambiar esta normativa.

‘Sabemos que a algunos dirigentes estudiantiles no les va a gustar, pero al final sé que van a ser racionales y será lo mejor para que no se involucren en esto', añadió.

Precisó que esto se va a hacer como en todas las licitaciones de contrataciones públicas que se realizan.

Flores añadió que, en cuanto a los extranjeros o panameños que ocupen un cargo como representante e estudiantil, será la tercera medida que se va a revisar.

‘No es posible que alguien que tenga 56 años sea representante de los estudiantes o ser presidente de una asociación o centro de estudiantes, porque ese cargo es parte de la formación que se le dará a un joven, por lo tanto estaremos evaluando estos requisitos', sostuvo.

Por otra parte, explicó que se va a revisar la cantidad de materias matriculadas, si es una lo puede hacer, pero no para ser representante estudiantil. Para esto estaremos nombrando una comisión para verificar estos requisitos.

En cuanto a las presuntas armas de fuego o cuchillo, entre otros objetos que se sacaron en la refriega y que las investigaciones van a sacar a la luz pública, el rector de la UP dijo que de ser cierto se le aplicará una amonestación verbal o hasta la expulsión a los involucrados.

Conflicto

Proceso. En cuanto a la confrontación que se registró entre grupos de estudiantes, el rector de la UP dijo que esto da una mala imagen, pero no representa a los 70 mil 500 jóvenes que se preocupan por estudiar, sacar adelante a sus familias y a la institución.

Autoridades del campus central decidieron conformar una comisión que se encargará de hacer las investigaciones en los involucrados para tomar medidas disciplinarias .