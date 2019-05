Panameños disfrutan de una gris jornada de reflexión previa a las elecciones

Los panameños asistirán a las sextas elecciones desde que se restituyó la democracia en 1989, cuando tropas estadounidenses derrocaron al dictador Manuel Antonio Noriega, último "hombre fuerte" de Panamá.



La jornada de reflexión y ley seca previa, impuesta por la Ley Electoral en Panamá, transcurre en un ambiente de tranquilidad, según constató Efe.



Este sábado también fue aprovechado por algunos candidatos, como el izquierdista Saúl Méndez, del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), para reunirse con observadores de organizaciones como la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), de Building and Wood Workers International (BWI) y de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe).



Mientras tanto, funcionarios del Tribunal Electoral (TE) terminaron la distribución del material para escoger a 861 funcionarios, divididos en presidente, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales, con su respectivo suplente.



La Junta Nacional de Escrutinio (JNE) anunció "el inicio formal de sus funciones a partir de su instalación protocolaria, este domingo, a las 2:00 P.M.en el hemiciclo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).



La junta también celebró un encuentro con los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quienes hasta ahora han constatado la tranquilidad que reina en el país.



La JNE, cuya presidenta es la exvicecanciller Nivia Castrellón, es una corporación electoral autónoma e independiente del TE que se instala con cada periodo electoral y su función es la de escrutar los votos para presidente y proclamar a los ganadores, además de los diputados del Parlamento Centroamericano.



En esta misma jornada se realizaron las últimas pruebas de las urnas para el voto electrónico en diez mesas del Centro de Convenciones Atlapa (unos 5.000 votos), luego de varias oportunidades en las que los ciudadanos practicaron su uso.



Atlapa será el centro de votaciones del país con más electores, 24.716, de acuerdo con el TE, mientras el mas pequeño es de la Comarca Guna de Wargandi, al este de la capital, con 1.355.



El jueves pasado concluyó el periodo proselitista y de esta manera se retiró obligatoriamente la propaganda pública, mientras la actividad en redes sociales, si no es pagada, es permitida ininterrumpidamente como ejercicio de la libertad de expresión, según aclaró el magistrado Alfredo Juncá.



Además, ya no se puede publicar encuestas desde 48 horas antes de los comicios.



Entre otros actos de hoy, la Conferencia Episcopal ofreció una eucaristía católica por la jornada electoral, luego que en la semana el Comité Interreligioso (católicos, cristianos, judíos, musulmanes y budistas) celebró otro encuentro de oración en la basílica catedral de la capital.



La Iglesia católica, a través del arzobispo José Domingo Ulloa, ha sido más activa en esta campaña instando al voto "responsable e informado" para sanear la política panameña, teñida de denuncias de corrupción, especialmente contra los diputados.



El comité también clama por el voto a conciencia "con el fin de cambiar la forma distorsionada en que se desarrolla la política en nuestro país, para recuperar su sentido pleno", según refleja la edición del semanario Panorama Católico que circulará mañana, a la que Efe tuvo acceso.



En esta jornada electoral siete candidatos se disputan la Presidencia: Laurentino Cortizo, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; Rómulo Roux, por Cambio Democrático (CD) y Partido Alianza, que encabezan todos los sondeos.



Les siguen José Isabel Blandón, por los oficialistas Partido Panameñista y Partido Popular; Saúl Méndez, por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), y por "libre postulación" están Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio y Ricardo Lombana.



Más de 5.000 panameños se han presentado como candidatos y unos 120.000 actuarán como fiscales de mesa, observadores independientes y voluntarios en unos inéditos comicios con solo 60 días para campaña caracterizados por las restricciones impuestas por la ley electoral tanto en el manejo de la publicidad como en los gastos.