Panameñistas buscarán los votos el fin de semana

viernes 26 de enero de 2018 - 12:13 a.m.

Los oficialistas apuestan por ‘jalar' los apoyos del PRD y de CD.

RATIFICACIÓN

L uego que la Comisión de Credenciales recomendara al pleno aprobar los nombramientos de los magistrados principales y suplentes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), surge la interrogante: ¿los oficialistas tendrán los votos para aprobar la designación de Ana Lucrecia Tovar, como magistrada de la Sala Primera de lo Civil y de Zuleika Moore, para la Sala Segunda?

Los panameñistas, tienen 17 votos, les faltarían 19 para llegar a la mayoría (36) que se requieren para ratificarlas.

Aunque hay diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD) que se mantienen en la decisión de no votar por Tovar ni por Moore, hay quienes dudan de la ‘voluntad' de estos.

El parlamentario Leandro Ávila es uno de estos, quien dijo que este fin de semana es decisivo.

‘Hay que tener carácter y resistencia para aguantar la tentación. El diputado PRD que emita el voto favorable para que las ratifiquen tendrá que rendir cuentas a sus electores', manfiestó Ávila.

Por su parte, el diputado de CD, Fernando Carrillo, indicó que ‘es posible que algún colega haya firmado la resolución de no votar por las candidatas y luego cambie de parecer, yo me mantengo en mi decisión de no votar por ellas'.

Entretanto, Elías Castillo, del PRD, dijo que ‘hasta ahora no están los votos, pero a veces las manos peludas se mueven y generan votos que ahora no se ven'.

El panameñista Luis Eduardo Quirós señaló que ahora lo que queda es ‘continuar las reuniones y conversaciones en busca del apoyo. Es una tarea difícil, pero no imposible, las líneas del partido no son camisas de fuerza, sino chalecos fáciles de quitar cuando las sustentan simples argucias politiqueras'.

Antecedentes El 20 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional instaló las sesiones extraordinarias para ratificar a Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Para esto, la Comisión de Credenciales llamó a un periodo de consultas que tuvo una duración de tres semanas. Tanto Moore como Tovar tuvieron su espacio para sustentar su postulación.