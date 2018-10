Panamá se sumará a la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias

El director de la ONG panameña Adopt a Panama Rainforest (ADOPTA), Guido Berguido, explicó a Efe que Panamá es uno de los pocos países del mundo donde coinciden cada año el mayor número de aves migratorias posibles procedentes del norte o del sur.



"En esta época del año, si uno mira al cielo puedo ver cientos de miles, e incluso millones, de aves migrando. Es un espectáculo que no se ve en muchos países del mundo y somos muy afortunados", aseguró.



La actividad principal tendrá lugar en el Parque Municipal Summit, ubicado a orillas del Canal de Panamá, y abarcará desde conversatorios hasta concursos de disfraces y dibujos, agregó el ambientalista.



El Día Mundial de las Aves Migratorias fue creado en 1993 por la ONG estadounidense Environment for the Americas, que se dedica a concienciar a la sociedad sobre la importancia de respetar el ciclo de migración de las aves.



La bióloga Susan Bonfield, de Environment for the Americas, indicó por su parte a Efe que en Panamá convergen cada año más de 350 de especies migratorias y que las que antes emprenden el viaje suelen ser las playeras.



Entre las acciones que Bonfield recomendó para facilitar la migración de las aves y contribuir a su conservación es no asustarlas cuando están descansando en algún árbol y guardar a los gatos dentro de las casas para evitar ataques.



"Son cosas que parecen sencillas, pero son muy importantes para las aves migratorias y su supervivencia", añadió la especialista.