Panamá seduce a China y EEUU ante caída del turismo con países de Suramérica

En enero y febrero pasados llegaron al país centroamericano, un destino de compras, playas y congresos, unas 484.006 personas, mientras que en 2017 fueron 492.096, con caída del 1,6 por ciento, según cifras oficiales preliminares, una merma que las autoridades vinculan a la menor llegada de visitantes de Colombia y Venezuela.



En una entrevista con Efe, el administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, explicó que la merma en viajeros de Colombia y Venezuela se debe en gran parte a la depreciación del peso colombiano frente al dólar -lo que hace a Panamá más caro- y a cuestiones de política en el caso del segundo país.



Sostuvo que una de las razones de la perdida de viajeros podría centrarse que en octubre pasado el Gobierno panameño incluyó a Venezuela en la lista de países cuyos ciudadanos requieren de una visa estampada para ingresar.



Him señaló que Colombia y Venezuela ocupan el segundo y tercer lugar de principales países emisores de viajeros: en 2017 entraron por el aeropuerto internacional de Tocumen, el principal de Panamá, unos 218.920 colombianos y 213.062 venezolanos.



"Venezuela era el segundo país más importante de visitantes (...), estamos dejando de percibir alrededor de unas 60.000 personas en estos tres meses", explicó Him.



Ante esa situación, Panamá ha optado por atraer a otros mercados como Estados Unidos, Canadá, China, Europa, y ciertas naciones de Centroamérica y Suramérica que cuentan con mayor capacidad adquisitiva y tendencia de permanencia.



Para ello la ATP lanzó ya la primera fase de su campaña de comunicación turística llevada por la firma estadounidense VML INC., que se encarga de promocionar a través de medios digitales, atractivos como bosques tropicales, playas, vida nocturna y sitios coloniales del país.



Comentó que hay gran expectativa con la nueva relación diplomática con China, y es que la meta de este año es atraer unos 50.000 nacionales del país asiático y 150.000 en 2019.



Es un gran reto para Panamá si se toma en cuenta que en 2017 llegaron al este país 22.000 chinos, un número ínfimo comparado con los más de 100 millones que viajan cada año al extranjero en busca de cultura, compras y experiencias gastronómicas.



Him, el encargado de una de las campañas de publicidad turística internacional más agresivas de los últimos años, sostuvo que una de las estrategias que la ATP planea para consolidar a Panamá en un centro de viajes vacacionales y de ocio es la construcción de un puerto de cruceros en la vertiente del Pacífico.



Se trata de un gran puerto de cruceros en la entrada de Amador, en las riveras del Canal de Panamá, cuyo desarrollo esta a cargo de un consorcio chino-belga por un monto de 165 millones de dólares y se espera esté listo a finales de 2019.



"Queremos vender la ruta "Océano a Océano" a los cruceros, está consistirá en un tránsito por el Canal de Panamá, y la oportunidad de que llegue tanto al "Home Port" de Colón en el Caribe panameño y al de Amador en el lado Pacífico", reveló.



Aunque en su agenda contempla diversos planes, el funcionario no ocultó que el país se ha encarecido, por eso pidió a diversos sectores del eje turismo trabajar más para lograr una mayor ocupación hotelera, vida nocturna y compras.



"La campaña publicitaria, la organización del sector hotelero, las alianzas de promoción con líneas aéreas y cruceros darán para finales de este año una espectativa positiva, de seguir así para 2019 tenemos que cerrar con tres millones de turistas", declaró Him.



El turismo representa alrededor del 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Panamá, al que en 2017 ingresaron 2,5 millones de visitantes que generaron un gasto de 4.451,4 millones de dólares, un 5,5 más que en 2016.