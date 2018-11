Panamá reconoce trayectoria de directora de la OPS con una condecoración

El Gobierno que presidente Juan Carlos Varela impuso a Etienne la Orden Vasco Núñez de Balboa en el Grado de Gran Oficial, que se otorgada a enviados ordinarios y altos cargos extranjeros.

"Obtenga esta condecoración como una pequeña muestra, no solo de nuestro cariño, sino de nuestro agradecimiento como República por lo que usted y todos sus representantes han hecho por Panamá", dijo el ministro panameño de Salud, Miguel Mayo, al entregar la condecoración a la directora de la OPS.



Añadió que este reconocimiento "es un gesto muy pequeño frente a lo hecho" por Etienne "en las Américas, pero muy especial para Panamá".



"Estaré eternamente agradecido, porque me tocó sufrir como ministro el brote de influenza, que si no fuera por usted y su representante no hubiéramos tenido la cantidad de vacunas suficientes para amputar ese brote", añadió Mayo.



Etienne dijo que recibía con humildad el reconocimiento "como mujer profesional que ha dedicado más de 40 años de su vida a la salud pública y al mejoramiento de la salud y el bienestar de todas las personas en todas partes, incluso ahora como directora de OPS", informó un comunicado oficial.



"Sigo abogando apasionadamente por una región y un mundo en el que los grupos y las personas a los que no hemos llegado y que viven en entornos y circunstancias precarias tengan acceso a servicios de atención de salud adecuados, de buena calidad, apropiados y accesibles, donde nadie se quede atrás", expresó la directora de la OPS.