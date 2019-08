Panamá prohíbe importación de cerdo de países afectados por peste porcina

miércoles 21 de agosto de 2019 - 7:36 a.m.

Panamá prohibió la importación de cerdos vivos, material genético y cualquier producto o subproducto alimenticio de este animal, que provengan de países afectados por la peste porcina africana (PPA), una enfermedad por la que se ha declarado un "alerta mundial", informó este martes el Gobierno.



La peste porcina africana es una enfermedad altamente infecciosa para los animales e inofensiva para los seres humanos. No existe una vacuna efectiva y en América no está presente desde hace 40 años.



"Esta enfermedad se encuentra en países de Asia, especialmente en China, donde ha causado mucho daño a la industria", indicó un comunicado oficial que explica que la prohibición "es una medida cuarentenaria importante para la defensa del patrimonio zoosanitario" de Panamá.



Con esta alerta, plasmada en una resolución ministerial firmada este martes, se refuerzan las medidas de control en los aeropuertos, puertos y fronteras para evitar el ingreso a suelo panameño de los cerdos y sus productos procedentes de países afectados por la PPA.



Se reforzarán además las medidas de prevención como la prohibición de ejecución de las diferentes subastas donde se comercialicen cerdos, y se garantizará la incineración o disposición adecuada de los desechos de las aeronaves y la basura que venga de los barcos y otros transportes.



El Gobierno panameño que encabeza Laurentino Cortizo señaló que informes técnicos revelan que la enfermedad causa graves daños a los sistemas productivos porcinos de los países afectados, pero no representa riesgos, ni amenazas para la salud humana.



La mortalidad de los animales afectados llega ser hasta el 100 % del hato, indicó la información oficial panameña.



"Es importante señalar que el MIDA realiza un censo nacional porcino para conocer con exactitud dónde están ubicadas las explotaciones de este rubro y sus propietarios para comenzar a establecer y aumentar las medidas de bioseguridad en las instalaciones porcinas para reducir en ese sentido el riesgo de la enfermedad", indicó un comunicado oficial.



Desde el año pasado se han registrado brotes de la peste porcina africana en China, Vietnam, Mongolia y Camboya, ha informado el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).



Una epidemia de peste porcina africana, que obligó a sacrificar a más de un millón de cerdos en China, ya se encuentra en bajo control según anunciaron el pasado mes de julio las autoridades chinas.



Según datos del Gobierno estadounidense, China contaba en 2018 con 441,6 millones de cerdos, cifra que se había reducido hasta 428,1 millones en abril de este año; pese a esta caída, el gigante asiático sigue teniendo la mayor población porcina del mundo, y aglutina al 55,8 % del total global.