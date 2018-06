Panamá se prepara para la vuelta de Ricardo Martinelli extraditado por EE.UU.

viernes 8 de junio de 2018 - 6:05 p.m.

Se espera que llegue el día lunes en un vuelo charter

Panamá se prepara ya para el regreso del expresidente Ricardo Martinelli, detenido desde hace casi un año en Miami (EE.UU.) y requerido por las autoridades panameñas por un caso de espionaje político, después de que el Departamento de Estado avaló hoy su extradición.



"Se acaba de recibir una notificación diplomática y arranca otro procedimiento de coordinación entre las entidades responsables del traslado, custodia y presentación" ante la Corte Suprema de Justicia", dijo el presidente panameño, Juan Carlos Varela, quien descartó que Martinelli regrese a Panamá este mismo viernes.



El Departamento de Estado de EE.UU. notificó a la Cancillería panameña, a través de su Embajada en Washington, la aprobación de la extradición de Martinelli bajo la regla de especialidad prevista en el tratado de extradición entre ambos países.



Esta norma establece que el exgobernante no podrá ser juzgado por ninguno de los otros casos de corrupción que tiene pendientes sino solamente por el que se solicitó su extradición: la red de escuchas ilegales a políticos, periodistas y empresarios durante su mandato entre 2009 y 2014.



El abogado de Martinelli en Panamá, Syndey Sittón, aseguró que su arribo es "inminente", ya que se espera "probablemente" para el lunes, aunque legalmente la Cancillería de Panamá tiene un plazo de 30 días para coordinar con el Departamento de Estado el traslado del también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Sittón explicó que en cuento llegue Martinelli tiene que ser presentado ante el pleno la Corte Suprema para una "audiencia de control de legalidad".



"Habíamos solicitado que Ricardo Martinelli viajara en un vuelo comercial, sin embargo Panamá ha solicitado que sea un vuelo chárter, porque ellos (...) no quieren un show con los medios. Quien toma la decisión (sobre la forma del traslado) son las autoridades del departamento de Estado", explicó el defensor.



La esposa del exmandatario, Marta Linares, criticó al Gobierno panameño en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter por supuestamente querer trasladar a Martinelli en un avión privado "en la madrugada a escondidas" y le acusó de tener un "plan macabro" oculto.



Por su parte, el fiscal del caso, Harry Díaz, no especuló sobre el tiempo que tomará el arribo del expresidente, pero comentó que "obviamente debe venir en las mismas condiciones en las que se encuentra en Estados Unidos", es decir, detenido.



Dijo que es muy probable que durante la audiencia a la que debe ser sometido la defensa solicite una medida cautelar distinta a la detención preventiva alegando problemas de salud del expresidente.



Díaz pidió en un escrito de acusación en octubre de 2015 hasta 21 de años de cárcel para Martinelli por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado.



El partido fundado por Martinelli, Cambio Democrático (CD), le trasladó por su parte su apoyo "irrestricto" y pidió que se le respete su derecho a tener "plena defensa".



"Su presencia fortalecerá nuestra posición como único partido de oposición en Panamá. Confiamos en que nuestra población quiere un CD unido que permita traer los cambios que Panamá necesita", apuntó la formación en un comunicado.



El pasado 30 de mayo en una rueda de prensa en Miami la abogada Inna Shapovalov, quien defiende al exgobernante en Miami, informó de que había pedido al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que tuviera en cuenta las "motivaciones políticas" del caso y no extraditara a Martinelli.



La abogada llegó a decir que el actual mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, es capaz de violar los "derechos humanos" de su antecesor, una declaraciones que están en la misma línea de lo que lleva denunciando Martinelli desde que abandonó el país en enero de 2015.



Varela respondió este viernes tajantemente a esas acusaciones y se limitó a decir en declaraciones a los periodistas que "este es un país que respeta los derechos humanos el que viola será procesado".



Martinelli retiró a finales de mayo pasado el proceso de apelaciones en las cortes de Estados Unidos con el que buscaba frenar su entrega a la Justicia panameña.



Desde entonces arreciaron en Panamá las especulaciones sobre sus intenciones de postularse como candidato a algún cargo, como alcalde de la Ciudad Panamá o a la vicepresidencia, en los comicios generales de 2019, para lo cual tiene hasta el 30 de noviembre próximo de acuerdo al calendario electoral.