Panamá plantea a Colombia disconformidad con manejo de relación bilateral

jueves 15 de agosto de 2019 - 3:02 p.m.

El canciller, Alejandro Ferrer, expresó el "compromiso" de la Administración del presidente Laurentino Cortizo

Panamá planteó este miércoles "su disconformidad" a Colombia por el manejo que da a "aspectos de la relación", en una reunión en la que Bogotá aclaró el alcance de nuevas medidas arancelarias que afectan a la Zona Libre de Colón y por las que empresarios panameños han pedido aplicar la reciprocidad.



En un encuentro de alto nivel celebrado en la capital colombiana, la delegación panameña encabezada por el canciller, Alejandro Ferrer, expresó el "compromiso" de la Administración del presidente Laurentino Cortizo "de trabajar de forma armónica con otros países, eso sí, teniendo como norte la defensa de los intereses nacionales".



El conflicto arancelario que mantienen ambos países desde 2012 fue uno de los temas tratados por los altos funcionarios este miércoles, cuando los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) pidieron a Cortizo aplicar "retorsión" (reciprocidad) a Colombia por un nuevo decreto colombiano que impone más tasas a las reexportaciones de la zona franca panameña.



"Respecto al Decreto colombiano, que impone nuevas medidas arancelarias, se aclaró que este surge de una iniciativa del Congreso Colombiano, y no del Órgano Ejecutivo. Se explicó a la misión panameña que, el mismo, ha sido sujeto de cinco demandas de inconstitucionalidad", indicó el Gobierno panameño en un comunicado.



Se trata del Decreto 1419 del 6 de agosto de 2019 que reglamenta la entrada en vigencia de los aranceles aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, indicó este miércoles la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la mayor del continente.



Incluye un alza arancelaria del 15 % al 37,9 % para las confecciones cuando el precio FOB (mercancía a bordo) declarado sea inferior o igual a 20 dólares, e impone un arancel del 10 % ad valorem, más 3 dólares por kilogramo bruto, a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares, explicaron los empresarios panameños.



"Ese Decreto establece que no se aplicará a los países con los que se mantienen acuerdos comerciales, y Panamá tiene un acuerdo comercial de alcance parcial con Colombia", dijo el ministro panameño de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, según el comunicado del Gobierno de Panamá.



Martínez agregó que, "en todo caso", el decreto colombiano "no entrará en vigencia durante los próximos 90 días", de acuerdo con la información oficial.



Los usuarios de la ZLC dijeron en una misiva pública este miércoles que "ya es hora que Panamá actúe con fuerza para defender los intereses del país", e instaron al Gobierno de Cortizo "a ejecutar medidas de retorsión contundentes" a Colombia.



"Realizaremos los esfuerzos diplomáticos que sean necesarios para recomponer las relaciones al nivel que históricamente han tenido", ello manejando la "agenda bilateral de manera integral" y "planteando con respeto y claridad puntos en los que no estamos de acuerdo", dijo el Ferrer al dar cuenta mediante un comunicado de la cita de alto nivel.



El canciller panameño "observa una clara voluntad del gobierno colombiano en afianzar y mejorar la relación bilateral, una visión que él comparte", añadió la misiva oficial.



El comunicado del Gobierno panameño indicó que las delegaciones lideradas por Ferrer y su colega colombiano, Carlos Holmes Trujillo abordaron "de manera integral la agenda bilateral, que incluye asuntos políticos, fiscales, económicos, de seguridad, comerciales, de energía, aduaneros, y de fronteras".



En materia de seguridad, ambos Gobiernos acordaron que "el director de migración y altos mandos militares de Colombia" participen los próximos 22 y 23 de agosto en una reunión convocada por Panamá para atender el tema migratorio de manera regional.



Por la frontera con Colombia llegan a Panamá miles de migrantes de todo el mundo en su tránsito hacia Estados Unidos, que busca mecanismos que involucren a terceros países para detener ese creciente flujo que ha generado una crisis en su zona limítrofe con México.



Las delegaciones de Panamá y Colombia "acordaron realizar reuniones, en las próximas semanas, para adelantar las conversaciones en diferentes temas de la agenda bilateral", indicó el comunicado oficial.