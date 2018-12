Panamá instala comisión para una política nacional de océanos

La iniciativa está centrada en la necesidad de unificar criterios y consensuar una estrategia tomando en cuenta el importante papel de Panamá en el sector marino a nivel internacional.

Tiene como norte avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 14 dirigido a conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos.



La Comisión, creada mediante el Decreto Ejecutivo 431 de octubre de 2018 y presidida por la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo del Alvarado, realizó hoy su primera sesión ordinaria con la ceremonia de instalación.



Esta Comisión está integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores; Seguridad, Ambiente, Comercio e Industrias, Asuntos del Canal; la Autoridad del Canal de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad de los Recursos Acuáticos y Autoridad de Turismo de Panamá, y la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología.



La canciller panameña dijo que este es un importante paso que no se podía postergar más, para crear un instrumento que permita crear las concordancias necesarias entre las instituciones para apoyar la satisfacción de las necesidades humanas de manera sostenible y a la vez conservar la biodiversidad y los recursos marinos, manteniendo la armonía entre el interés nacional y la gobernanza global.



"Para Panamá es impostergable realmente elaborar este instrumento de enlace capaz de crear sinergias, de trabajar a nivel de todas las instituciones con el sector privado, en armonía y con una visión de país y un compromiso que nos dé ese norte", indicó la canciller.



De Saint Malo resaltó "la certeza que tenemos de que una Política Nacional de Océanos es no solo oportuna en este momento, sino que también necesaria para elevar este tema a una visión estatal y no de gobierno que suele ser cambiada cada 5 años".



Los resultados de la Comisión se esperan tener en unos tres meses, "que es entonces cuando empieza el trabajo", según De Saint Malo, quien aclaró que no solo es una trabajo del Gobierno sino que también hay que hacerlo partícipe a la sociedad civil.



Analuisa Bustamente, encargada de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería panameña, afirmó que "los resultados de este esfuerzo institucional serán compartidos y dialogados con la sociedad civil, a fin de robustecer la política nacional y contar con una verdadera visión de Estado".



La canciller destacó por su parte que mañana mismo comienza el primer abordaje de esta iniciativa, con un taller de tres días para los delegados de las instituciones que integran la Comisión.



El taller estará a cargo de Salvador Vega, jefe del departamento de Asuntos Oceánicos de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que cuenta con experiencia en el desarrollo de instrumentos similares.



Salvador Vega dijo a Acan-Efe que en el taller compartirá la experiencia de Chile y "cómo fue todo el trabajo que nosotros desarrollamos, un trabajo de dos años".



Vega señaló que lo que se hizo en Chile fue básicamente "trabajar esta política y ahora ya estamos viendo su implementación a través de un programa oceánico".



Óscar Vallarino, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Autoridad del Canal de Panamá, dijo a Acan-Efe que en el taller se trabajará en la elaboración de un plan de acción que incluye el tema del abanderamiento de naves y todo lo relacionado con la pesca.



Vallarino indicó que es más bien una iniciativa para propiciar "que podamos nosotros administrar y gestionar de la mejor forma posible, todo lo que es el área en el que nuestro país tiene competencia que son sus aguas territoriales".