Panamá gestionará un puerto "seguro" para los migrantes a bordo del Aquarius

El ministerio aseguró en un comunicado que Panamá es "un país que promueve la migración, segura, ordenada y regular, reconocemos y protegemos los derechos humanos de los migrantes y en particular el derecho a la vida".



Panamá, apuntó la nota oficial, "siempre velará por la protección de todo ser humano cuya vida o libertad peligre", pero "también es respetuoso de la legislación migratoria de otros Estados y sus procedimientos, así como de las zonas de búsqueda y salvamento delimitadas de las cuales son responsables los países contiguos al Mediterráneo".



El Gobierno de Malta informó este martes de que permitirá desembarcar a los 58 inmigrantes que viajan a bordo del "Aquarius" a condición de que sean "inmediatamente" distribuidos entre otros Estados miembros de la Unión Europea.



España, Portugal, Alemania y Francia acordaron este martes repartirse y acoger a las personas que viajan en el barco, entre las que hay menores y embarazadas.



La Cancillería panameña recordó que el "Aquarius" fue inscrito en el registro panameño de buques el pasado 21 de agosto bajo la categoría de "registro especial de fletamiento" y que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició trámites para retirarle la bandera tras comprobar que la nave realizaba otras actividades distintas a las que fue autorizada.



"Las autoridades marítimas panameñas no designaron a la nave 'Aquarius 2' como unidad de salvamento del Estado panameño, ni tienen competencia para delegar o autorizar que una embarcación privada, de manera repetitiva o usual, se dedique a las actividades de búsqueda y salvamento, que compete coordinar a otros Estados", explicó el ministerio.



Las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras, responsables del barco, denunciaron el domingo que el Gobierno italiano estaba sometiendo a Panamá a una "brutal presión económica y política" para revocar el registro.



El director de la Marina Mercante de la AMP, Fernando Solórzano, acusó el lunes al barco de mentirle y esconderle que su verdadera intención era salvar migrantes en el Mediterráneo, y negó en declaraciones a Efe cualquier tipo de presión por parte de Italia.



La embarcación socorrió el pasado 20 de septiembre a 11 inmigrantes en el mar y tres días después rescató a otras 47 personas.



El ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, advirtió en los últimos días de que el "Aquarius" no iba a atracar en Italia y que denunciará a los barcos que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo porque "favorecen" a la inmigración ilegal y potencian la labor de los traficantes de personas.



Salvini negó en junio la autorización al barco "Aquarius" y finalmente este tuvo que atracar en Valencia, en el sureste de España, con unos 630 inmigrantes a bordo.