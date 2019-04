‘Panamá no está subordinado a nadie', Saúl Méndez

lunes 15 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Saúl Méndez habla de cómo serían las relaciones internacionales de Panamá si llega a la presidencia ciudad de autos

Dice que algunos de sus copartidarios simpatizan con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que sufre una de sus peores crisis políticas y económicas. Saúl Méndez, candidato a presidente por el partido Frente Amplio por la Democracia, propone una política económica que confunde a los expertos ya que asegura que congelará los precios de los alimentos pero que cree en el libre mercado.

¿Quién sería su primera Dama, ya que usted es soltero?

En nuestra propuesta hemos indicado que el Despacho de la Primera Dama debe eliminarse. Primero porque no existe por normativa legal, y segundo, que las supuestas actividades que desarrolla la Primera Dama, deben desarrollarlas los diferentes Ministerios y ese despacho no puede manejar más recursos que Ministerios.

¿Cambió la camiseta de obrero por el traje de vestir?

De ninguna manera. La camiseta de obrero, de dirigente social, siempre esta puesta. La propuesta que hacemos son las que hemos trabajado desde el movimiento popular y que están planteadas en el FAD.

¿Y el look?

Bueno el look depende de cómo se puede uno, en un momento determinado, presentar. Si vas a una fiesta te vistes de una forma, si vas a la Iglesia, de otra.

¿Con qué ropa se siente más cómodo?

Con el que siempre he usado, el mío. No tengo complejos, eso significa que yo como me vista me siento bien.

¿Cuántos miembros tiene el FAD actualmente?

En estos momentos puede estar arriba con 42 mil. Nosotros recogimos 80 mil firmas, cuando se depuró estábamos arriba de 50 mil firmas y para las primarias, cuando se cerró el censo, éramos aproximadamente 37 mil.

Las pasadas elecciones (2014) obtuvieron 11,127 votos siendo Genaro López el candidato. ¿Qué va a ser diferente en estas elecciones?

Las pasadas elecciones, un mes y medio antes de las elecciones obtuvimos la personería jurídica. Hicimos el Congreso Constitutivo, hicimos la primaria presidencial, escogimos en un congreso al resto de los candidatos y cuando íbamos entrando al ruedo éste casi se acababa. Entonces no llegamos a tiempo, cada uno tenía su voto definido. Ahora hemos podido entrar en ritmo, en condiciones diferentes, pero hemos trabajado a los tiempos que el calendario del Tribunal Electoral tiene programado.

¿Qué espera Saul Méndez de estas elecciones? El país se debate en dos propuestas: más de lo mismo que es continuismo de los otros 6 candidatos de los cuales 4 fueron diputados. Todos han sido ministros de Estado, otro fue cónsul en Washington, Estados Unidos, y cuando son gobierno dicen que van a arreglar los problemas. Nosotros estamos apostando a la esperanza, al desarrollo nacional con desarrollo social, ver a los seres humanos en el centro de las políticas públicas cristalizando lo que hoy no tienen. Por ejemplo, una educación pública correcta, vivienda, agua potable y recreación. Queremos apostar a que el país siga creciendo desde el punto de vista económico, pero que el pueblo también tenga desarrollo social.

¿Usted cree en la reelección?

No creo en la reelección así como tampoco creo en la posibilidad de eso que llaman no reelección. Yo creo que el pueblo debe tener el derecho de elegir y de revocar el mandato.

Pero usted lleva más de 30 años como dirigente del Suntracs, ¿cómo me dice que no cree en la reelección?

Si yo llevara tantos años no tendría la edad, me vincula desde que era estudiante.

¿Cuánto tiempo tiene como dirigente del Suntracs?

Cuando salí del colegio entré a trabajar en la construcción como soldador, también fui ayudante. Fue electo representante sindical en un proyecto por dos años, después fui electo en la junta directiva como suplente de defensa, luego como secretario de defensa, luego como secretario de organización. Hoy he sido electo como secretario general. Estoy vinculado a un gremio como es mi derecho, así como existen los gremios de abogados.

Pero en esos cambian sus dirigentes cada dos años

El secretario general del Suntracs era Genaro López, el actual se llama Yamir Córdoba porque yo estoy de licencia. Este es una institución no es un pecunio personal de nadie.

¿Qué hacían dos miembros de su partido detrás de Nicolás Maduro cuando pronunciaba uno de sus discursos?

No se, ellos estaban en medio de un acto de solidaridad y levantaron una bandera.

¿Simpatizan con Maduro?

Nosotros tenemos una posición muy clara con relación a la política exterior de este país. Primero, Panamá no está subordinado a nadie. Segundo, Panamá como todo pueblo soberano, en el concurso de las naciones tiene que hacerse respetar, y tercero, cada pueblo tiene su autodeterminación y soberanía. Cada quien tiene que resolver sus problemas, los venezolanos tienen que resolver sus problemas como ellos consideren y los panameños los propios.

Pero no tengo claro, ¿qué hacían esos dos miembros de su partido detrás de Maduro?

Ya se lo dije, lo que pasa es que no me entiende, le dije que estaban en un acto de solidaridad.

¿En qué se traduce ese acto de solidaridad?

Eso no significa política pública ni Estado soberano dependiente de nadie.

Si usted gana las elecciones, ¿cómo van a ser las relaciones entre Panamá y Estados Unidos?

Como las son hoy. Simplemente con respeto.

Pero usted les llama imperialistas y han mantenido un discurso en contra de eso…

No porque yo lo diga. Es porque es así, se han portado como un imperio en el mundo. Esta escrito, no lo dice Saúl Méndez. De distintas formas se ha dicho. El propio país nuestro, que era una colonia de los norteamericanos y que nuestro pueblo luchó en la calle en el 64 para liberarse de esa colonia, recuperar el Canal, que las tropas salieran.

¿Cómo serán sus relaciones con China?

Panamá es soberano, y la relación con China, Rusia o EE.UU. o cualquier país debe ser de respeto.

========== ‘