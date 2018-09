Panamá espera que mal tiempo no afecte fin de semana de rebajas comerciales

viernes 14 de septiembre de 2018 - 5:35 p.m.

El temporal coincide con el inicio del denominado "Panamá Black Weekend"

Panamá empezó a sentir hoy la entrada de varias ondas tropicales procedentes del Caribe, que dejan intensas lluvias a su paso, una situación meteorológica que las autoridades de Turismo no creen que vaya a afectar al fin de semana de súper descuentos comerciales que arrancó este viernes.



"Septiembre es un mes lluvioso y por eso precisamente hemos organizado un fin de semana completo de descuentos. La mayoría de nuestros centros comerciales tienen techo y no creemos que la lluvia sea un limitante para la gente que ha venido a comprar", dijo este viernes a Efe la portavoz de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Larabel González.



Las autoridades panameñas emitieron el jueves un aviso de prevención por fuertes lluvias, que estará vigente durante 72 horas y que afectará prácticamente a todo el país debido al paso de varias ondas tropicales por el Caribe.



Este viernes las precipitaciones comenzaron en la tarde en la capital panameña, que en muchas lugares registra proyectos de infraestructura en pleno desarrollo que en los últimos meses han empeorado las inundaciones que históricamente ha sufrido la ciudad cuando llueve, con las consecuentes complicaciones de tráfico.



El temporal coincide con el inicio del denominado "Panamá Black Weekend", un fin de semana de megadescuentos con el que el país trata de situarse como un destino internacional de compras y ofrece rebajas de entre 20 y 70 por ciento en los precios.



Más de 2.000 comercios de una docena de centros comerciales, casi todos en la capital, participan en la jornada ideada por la Autoridad de Turismo de Panamá cuyo responsable, Gustavo Him, ha dicho que esperan que en esta edición se alcance e incluso supere la cifra de visitantes del año pasado (29.000).



En la primera edición del Black Weekend, celebrada en el 2017, llegaron a Panamá compradores en su mayoría de Brasil, Costa Rica y Ecuador, que por lo general adquirieron productos electrónicos.



En el marco del evento se celebrará un festival de música con artistas locales e internacionales y otro con roqueros panameños.



El turismo representa aproximadamente el 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Panamá, uno de los países más dinámicos de la región, que en 2017 experimentó un crecimiento económico de 5,4 por ciento.