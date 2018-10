‘Panamá no debe subordinarse a gobiernos internacionales'

domingo 21 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

El aspirante presidencial del FAD, Saúl Méndez, manifestó que de ser presidente perseguiría la corrupción y no eliminaría los subsidios

ENTREVISTA

Uno de los dirigentes más conocidos por sus luchas, manifestaciones y peleas en las calles, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y aspirante a la silla presidencial en el 2019, se sentó en el ‘banquillo' y aseguró que no está dispuesto a fumar la pipa de la paz con el comentarista de boxeo, Juan Carlos Tapia, luego que este en su programa hiciera fuertes señalamientos contra él.

Méndez manifestó que de llegar a la presidencia de la República, no seguirá el modelo político de Nicolás Maduro en Venezuela, ni del presidente de Argentina, Mauricio Macri, pues ‘el modelo panameño es eso, panameño'.

Advirtió que Panamá tiene una soberanía y tiene autodeterminación y como tal no está subordinada a ninguna ‘metrópolis de carácter internacional, ni a ningún gobierno extranjero. Los panameños tendremos que concurrir al concurso de las naciones con nuestros criterios y nuestros planteamientos'.

¿Si Saúl llega la Presidencia quién asume la secretaría del sindicato?

Hemos preparado los cuadros para que asuman responsabilidad, pero ahora está siendo dirigido por el subsecretario Yamir Córdoba.

Hay personas que lo ven como una cara conflictiva ¿qué dice?

Toda la vida lo que hemos hecho es defender los intereses de los trabajadores y del pueblo. Hemos aguantado los avances neoliberales de los gobiernos que nos han liderado en los últimos 30 años. Hemos logrado organizar al pueblo y a esto es lo que llaman conflictivo.

¿Esta consiente que Panamá no está preparado para un Da Silva panameño?

Brasil tiene su forma y nosotros la nuestra. Al pueblo le toca poner orden. Siempre se ha elegido a los PRDs, CD, arnulfistas y a todos revueltos, ahora te toca a ti poner un alto a la corrupción y a la opresión, por eso no hay que temer a un gobierno del FAD, por el contrario debemos romper las cadenas del yugo que nos oprime.

¿Es verdad que Saúl nunca ha pegado un bloque?

Esto es parcialmente cierto. Saúl Mendez no es albañil, así que no soy especialista pegando bloque, pero si en algún momento lo he hecho y lo hice muy bien, orientado por los albañiles. Yo soy soldador, salí del Instituto Profesional y Técnico de Colón como mecánico de precisión.

¿Nacionalizaría los servicios públicos? Si, no, tal vez.

Sí.

¿Se siente ganador por tener el apoyo del Suntracs, estructura más grande que tiene el FAD? Si, no, tal vez.

No.

¿Siendo el candidato presidencial aceptaría alguna propuesta de alianza con otros partidos? Si, no, tal vez.

No.

¿Qué hará con los subsidios, como 100 a los 70, la beca universal y demás. Los aumentaría o los eliminaría?

Ni los aumentaría ni los eliminaría, hay que trabajar la parte productiva para que no dependan de estos.

¿No tiene miedo quemarse como el señor Genaro López lo hizo en las elecciones pasada? Si, no, tal vez.

No.

¿De llegar al poder tendrá un gobierno conciliador con los partidos políticos o los perseguiría?

Los corruptos deben ir a la cárcel, el pueblo debe ser el mayor beneficiado de las riquezas que tiene el país.

¿Cómo califica la gestión del presidente Varela? Buena, mala o la peor de todas.

Es mala.

¡Arriba los que están abajo y abajo los que están arriba! Es parte de una de sus consignas, ¿es realizable en Panamá? Si, no, tal vez.

Por supuesto.

De ser el candidato presidencial del FAD buscaría a un vicepresidente entre: ¿los que compitieron en las primarias o es una persona distinta y desconocida?

Esto va hacer una discusión colectiva.

Nicolás Maduro ¿bueno, malo o perverso?

¿No hay otra variante?

¡No señor!

¿Por qué no?

¿Bueno, malo o perverso?

Creo que lo que se vive en Venezuela es un periodo histórico, es todo lo que puedo decir esto.