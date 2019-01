Panamá confirma participación en JMJ de seis presidentes iberoamericanos

"Se quiso invitar a los presidentes de Centroamérica porque la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es una jornada para Centroamérica que se realiza en Panamá", explicó en una rueda de prensa el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié.



Panamá acogerá entre el 22 y el 27 de enero de 2019 la JMJ, uno de los eventos más importantes de la Iglesia católica, que cada tres años reúne a miles de jóvenes de todo el mundo con el papa.



La visita de Francisco, quien llegará a Panamá el 23 de enero y se irá el 27, ha generado un inmenso interés no solo en este país sino en todo Centroamérica, ya que el último pontífice que viajó a la región fue Juan Pablo II en 1983 y 1996.



"No vislumbramos que vaya a haber reuniones bilaterales (entre el mandatario panameño, Juan Carlos Varela, y los gobernantes asistentes) porque los presidentes están invitados a la misa final y pensamos que van a llegar el sábado por la noche o el mismo domingo", apuntó el viceministro.



La agenda del papa Francisco incluye misas masivas y reuniones con el Gobierno panameño y el obispado centroamericano, además de visitas a un penal para jóvenes y a un albergue social regentado por la Iglesia.



Hincapié indicó que también acudirá a la cita religiosa la primera dama de Polonia, Agata Kornhauser-Duda, cuyo país albergó en 2016 la última edición de la JMJ a la que acudieron más de 1,6 millones de peregrinos.



La Conferencia Episcopal Panameña informó en noviembre que ya hay 226.000 peregrinos inscritos y cerca de 5.000 periodistas acreditados.



El Gobierno panameño estima que la JMJ generará 250 millones de dólares en ingresos y, aunque no ha informado oficialmente sobre los costes, distintos medios locales apuntan que el evento demandará al menos 47 millones de dólares.