Panamá concluye participación en Olimpiada de Robótica en Tailandia

miércoles 21 de noviembre de 2018 - 6:03 p.m.

Las potencias mundiales se llevan nuevamente los primeros puestos de las Olimpiadas de Robotica Mundiales

Rusia por sexto año consecutivo fue el país que mas premios se llevó en las WRO Tailandia 2018, seguida por China, Malaysia, Japon, Estados Unidos y Alemania, las cuales siguen apostando a la formación de sus niños y jóvenes en robótica, programación y STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas).

En la categoría Regular de Pista aunque Panamá presentó un crecimiento cualitativo este año logrando enfrentar dos reglas sorpresa con buenos puntajes, los tiempos record de las potencias mundiales, continúan agrandando la brecha digital y educativa con respecto a Latinoamerica.

En la Categoría Open de Feria Científica, los proyectos de nuestros niños y niñas de las Categorías WRO Open A y We Do, así como los proyectos de nuestros jóvenes estudiantes de las Categorías WRO Open B y C recibieron excelentes elogios de los jueces y se posicionaron muy competitivamente entre los países latinoamericanos, sin embargo el nivel de desarrollo de las potencias del mundo, requerirá de parte del país un esfuerzo mayor por mejorar la calidad de la educación y preparación de los estudiantes.

Con más de 22,000 equipos de 65 países del mundo, destacamos los valiosos resultados de la participación de Panamá:

Categoría Regular Elementary Panamá quedó en el puesto 104 con 240 puntos.

Categoría Regular Junior Panamá quedó en el puesto 59 con 260 puntos.

Categoría Regular Senior Panamá, un equipo quedó en el puesto 47 con 265 puntos y otro quedó en el puesto 90 con 240 puntos.

Categoría Open Elementary Panamá se ubicó en el puesto 25.

Categoría Open Junior Panamá se ubicó en el puesto 17.

En la categoria Open Senior Panamá quedó en el puesto 39.

Marvin Castillo, Director de Fundesteam, organizadores de las Olimpiadas Nacionales mencionó su satisfacción con el trabajo realizado por los chicos, y aunque resaltó la tristeza de estos por no lograr los primeros lugares, recordó cómo Panamá tan solo lleva 4 años organizando Olimpiadas de Robótica, versus los 15 años de Rusia, Japon, China, Malasia y Taiwan.

Castillo también lamentó el poco apoyo y presupuesto destinado por el estado panameño para apoyar esta iniciativa concreta por mejorar la educación, a sabiendas de que el país cuenta con recursos que pudieran hacer la diferencia.

Incluso, destacó "ahora debemos seguir tocando puertas para poder cubrir los costos que no se pudieron completar por las recaudaciones de la Organización e invitar a que la empresa privada y gobierno nacional, presupuesten temprano el apoyo para los estudiantes que nos representarán en las próximas Olimpiadas de Robotica Mundiales a celebrarse en Hungria, bajo la temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible No.17, Ciudades y Comunidades Sostenibles con un enfoque directo en Ciudades Inteligentes".

El Director de Fundesteam mencionó que las reglas de las Olimpiadas de Robótica 2019 serán publicadas en las plataformas de Fundesteam y Panama STEM a partir del 15 de enero del 2019 y reiteró la invitación a los equipos tanto de Centros Educativos como Independientes, para que se preparen desde temprano y puedan tener una temporada exitosa 2019 en las diferentes categorías de las Olimpiadas de Robótica 2019.

Finalmente Castillo hace una invitación a la ciudadanía para que este jueves, 22 de Noviembre apoyen a nuestros estudiantes a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 8:00 de la noche en el vuelo de COPA proveniente de Chicago, Estados Unidos.