Panamá cancelará registro al Aquarius 2 que rescató migrantes en Mediterráneo

"El 'Aquarius 2', ex 'Aquarius'" tiene "número IMO 7600574, con primer registro de Alemania y registrado en Panamá bajo el Registro Especial Fletamento, Patente de Buques Fletados No. 50857-PEXT-F, propiedad de la sociedad MV AQUARIUS GMBH & CO. KG., y cuyo fletador es la sociedad LIETZOW SHIPPING INC", precisó la información oficial.



La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) explicó que la principal queja proviene "de las autoridades italianas, quienes han reportado que el capitán de la nave se ha rehusado a devolver a los inmigrantes y refugiados auxiliados a su lugar de origen".



"Investigaciones realizadas por el Registro Panameño de Buques reportan que la embarcación fue expulsada de la Administración Marítima de Gibraltar, que no dio permiso al 'Aquarius' para actuar como barco de rescate", dijo la entidad panameña.



La Administración Marítima de Gibraltar "incluso, en junio y julio de este año, le solicitó formalmente (al Aquarius) que 'suspendiera sus operaciones' y volviese a su estado de registro original como 'buque oceanográfico'", añadió.



Explicó que de acuerdo a la legislación vigente "constituye causal de cancelación de oficio del registro de las naves la ejecución de actos que afecten los intereses nacionales, facultando a la Dirección General de Marina Mercante, de la Autoridad Marítima de Panamá a proceder en consecuencia".



Panamá cuenta con el registro de buques más grande del mundo, con más 8.000 naves inscritas, alrededor del 18 por ciento de la flota mundial.



El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, afirmó el jueves en Roma que el barco Aquarius, que ha rescatado a 11 inmigrantes en el mar Mediterráneo y que espera a que le autoricen un puerto seguro, no desembarcará en Italia.



"El Aquarius 2, nuevo nombre y nueva bandera (primero Gibraltar y ahora Panamá), ha recuperado a una decena de personas en aguas libias, a pocas millas de la costa, pero se ha negado a cooperar con la Guardia Costera de Trípoli", escribió Salvini en Twitter.



"Ahora navega en el Mediterráneo: no va a tener espacio en los puertos italianos", ha agregado.



Salvini ya negó en junio la autorización al Aquarius, que pertenece a las ONG francesa SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras (MSF), y finalmente tuvo que atracar en Valencia (sureste de España), con unos 630 inmigrantes a bordo.



El buque busca puerto para desembarcar a 11 personas procedentes de Libia que rescató cuando viajaban a la deriva en aguas del Mediterráneo, informaron este viernes SOS Mediterráne y Médicos sin Fronteras, las dos ONG que gestionan el barco.



En un comunicado ambas organizaciones aseguraron que se hicieron cargo de esas personas, diez adultos y un menor, tras detectar que viajaban en un bote precario que amenazaba con hundirse y avisar a la guardia costera libia, que no llegó a tiempo.