Panamá se "amarrará bien pantalones" para cumplir metas, Cortizo

En una entrevista con Efe en la ciudad central de Santiago de Veraguas, unos 250 kilómetros al oeste de la capital panameña, Cortizo, el abanderado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo "estar seguro" que con ordenar el gasto público en lo que resta del año logrará iniciar su plan de Gobierno.



Ante sus "125 compromisos" presentados en su "plan de acción" se levanta el muro de una deuda pública que heredará por 26.000 millones de dólares y la mitad de un presupuesto para 2019 de unos 24.000 millones de dólares, por lo que, cuestionado sobre la situación, dijo que el Gobierno saliente "está haciendo emisiones" para dotar de recursos frescos a las finanzas públicas.



"La economía de Panamá tiene un crecimiento de casi 4 por ciento, eso en Latinoamérica es bueno, el desempleo está un poquito arriba del 6 por ciento, ha estado subiendo, y obviamente nos preocupa", acotó.



Le preocupa también "comenzar a pagar cuentas pendientes a acreedores y contratistas", según el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno saliente por casi 400 millones de dólares, no los 1.000 millones que dice Cortizo.



Descentralizar las obras públicas por provincia, comprar los productos nacionales para escuelas, hospitales, centros penitenciarios y fuerza pública, crear una incubadora de empresas y banco de oportunidades para apoyar el emprendimiento de jóvenes de modo sostenido, dar 200 millones de dólares para becas de excelencia para estudiantes y profesores, está en su plan.



"Los dos Gobiernos PRD (1994-1999 y 2004-2009) recibimos en déficit, tuvimos que pedir un financiamiento puente para pagar la planilla, pero mi partido tiene equipo de profesionales talentosos, que es lo que le falta a este Gobierno", dijo Cortizo.



El candidato señaló que, con un presupuesto del Estado "de 24.000 millones de dólares, que recibe del Canal de Panamá 2.000 millones todos los años" está "seguro que podemos podar el presupuesto sin ningún problema".



"Cuando entra viajes al exterior, allí ya tiene una cantidad interesante, viáticos, consultorías, nuestros países les encanta hacer consultorías, cajetas de cajetas de consultoría, en un programa de seguridad con eficiencia que significa hacer más con menos, nosotros podemos avanzar", reiteró.



"No tengo ninguna duda, lo he hecho en otras instituciones que he estado" aseguró y agregó que espera que los 100 días de luna de miel "se puedan prolongar, hablarle claro a la gente". "Espero que sea medio presupuesto" el que le deje la Administración saliente para ejecutar a partir del próximo 1 de julio, añadió.



El PRD es el principal partido de la oposición panameña y con casi 600.000 adherentes, que no ha ganado las dos últimas elecciones más por sus divisiones internas que por factores ajenos, según los analistas.



Cortizo luce con más del 51 por ciento de preferencia de votos en las encuestas publicadas, según una fuente vinculada a los sondeos consultada por Efe.