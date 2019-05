Panamá abrirá el primer museo de los Derechos Humanos de Centroamérica

El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos: Un Museo de la Democracia, ubicado en el paseo turístico de Amador, en el lado Pacífico del Canal de Panamá, expone una memoria histórica a nivel local e internacional de la evolución de los derechos humanos.



El proyecto, de la Fundación Democracia y Libertad de Panamá, una organización sin fines de lucro, estará formado por tres edificios o pabellones, el primero de los cuales, denominado "Igualdad", abrirá mañana con una exposición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



A la apertura asistirán el presidente Juan Carlos Varela y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.



Al completarse las próximas fases del proyecto, que inició su construcción en 2015, el pabellón "Memoria" albergará la exposición central del museo, sobre la historia de la evolución de los derechos humanos en Panamá, desde la independencia en 1903 hasta la época contemporánea, con sus tropiezos, logros y desafíos.



El pabellón "Tolerancia" examinará lo ocurrido en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, y los genocidios de los siglos 20 y 21.



Durante un recorrido ofrecido a los periodistas por directivos del Museo y de la Fundación, se conoció que el pabellón que está listo para su inauguración contendrá cerca de 100 vídeos y numerosos contenidos con información en soporte de alta tecnología.



Uno de estos vídeos, titulado "Mundo fracturado", expone en imágenes fotográficas problemáticas globales de migración irregular, los refugiados, así como guerras y conflictos por la democracia que se dan actualmente en Venezuela, Nicaragua, Guatemala, entre otros países.



También se muestran casos de esclavitud moderna, desigualdad, explotación laboral, así como conquistas en materia de derechos como libertad de expresión, derechos medioambientales, libertad de reunión, entre otros.



Además hay referencias emblemáticas de defensoras y activistas de los derechos humanos, entre ellas, sobre la indígena hondureña Ana Miriam Romero, del Movimiento Indígena Lenca de la Paz de Honduras (Milpah); Sara Omi, primera indígena panameña Emberá en graduarse de abogada; y la también panameña Juana Camargo, entre otras.



Betty Brannan, presidenta de la Fundación Democracia y Libertad, dijo a los periodistas que esta primera exposición que abre este martes se llama "Derechos Humanos, tuyos, míos, universales".



Brannan indicó que este será un museo en que los visitantes van a aprender sobre los conceptos de sus derechos, para que los puedan no solo comprender sino también defender, "no solamente los suyos, también los de los demás".



Detalló que se tienen casos ilustrativos, muchos de los cuales son panameños, pero que se trata sobre todo de "un enfoque global", ya que lo que atañe a Panamá se expondrá en el pabellón "Memoria".



En cuanto a cuándo estarán listos los otros dos pabellones, Brannan dijo que no se tiene una cronología clara pues "tenemos que lanzar una gran campaña de recaudación de fondos para el segundo y tercer edificio, y en cierta medida la cronología dependerá de eso".



Explicó que la inversión en el primer pabellón es de unos 8 millones de dólares, de los que una parte son de donaciones privadas, y el Gobierno que ha aportado un poco más de 6 millones de dólares.



El costo total del proyecto -una vez que el campus esté completo con sus tres edificios o pabellones, con dos plazas y un paseo de derechos humanos al aire libre- se estima que sea de unos 30 millones de dólares.



Brannan señaló que hay museos de este tipo en muchos otros lugares como en Canadá, Chile, Perú, Argentina, Japón, Sudáfrica , y el de Panamá, dijo, "es el primero en la región de Centroamérica".



Daniel Pichel, de la directiva de la fundación, dijo que este museo es un proyecto país que integra el apoyo público privado, "y lo que se busca es que siga siendo así"