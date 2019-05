Padres denuncian que darían comida dañada a estudiantes

domingo 26 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

Directora dijo que la carne era fresca y no se ha cocinado porque no hay gas

Comida dañada, supuestamente, iba a ser preparada para dársela a los alumnos, según denuncia que fue dada a conocer ayer por la Asociación de los Padres de Familia de la escuela El Coco, en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

En un video que circuló en grupos de WhatsApp, se escucha la voz de una mujer que expresa que en el comedor del centro escolar había unas lentejas que estaban en mal estado y que se les iba a cocinar a los estudiantes para darles de comer.

En las imágenes se mostraba los granos que estaban en cartuchos metidos en dos tanques de color amarillo y blanco que estaban en el piso.

Segundos después, se observa en la grabación cuando se abre el congelador semioxidado, en el que estaba la carne que, según la señora que narraba lo ocurrido, despedía un olor fétido y tenía color verde.

Keshia Núñez, presidenta de la Asociación de los Padres de Familia de este centro escolar, manifestó a este medio que le piden a las autoridades de la Regional de Educación en Panamá Oeste, que investigue estas irregularidades encontradas y, además, que informen los gastos de los fondos que al menos son 2,000 dólares que provienen del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación y las donaciones que otorga el Municipio de La Chorrera.

Por otra parte, indicó que en horas de la anoche del pasado viernes 24 de mayo, se registró un hurto en el centro escolar en que se llevaron el tanque de gas, carnes de pollo y puerco que se guardaban en el congelador.

Ante estas denuncias, El Siglo se comunicó vía telefónica con Debora Pimentel, directora de la escuela de El Coco, quien informó que todo lo que se ha dicho es falso, porque los tanques tenían pocos granos y se encontraban en un depósito porque serían descartados. ‘En ningún momento se iba a preparar comida para suministrársela a los estudiantes', aseguró Pimentel.

Además, sostuvo que una madre de familia agredió a una maestra, por lo que aún no ha dado la cara.

Destacó que el Meduca no ha distribuido los granos en la escuela y que, la carne que estaba en el congelador, se mantenía en estado fresco y, como no tienen el tanque de gas que fue hurtado, no se ha podido cocinar.

Durante la conversación que se mantuvo con la docente, esta aseguró que su número de celular estaba conectado con la Policía Nacional y que no se le podía entrevistar por teléfono.

Recomendación

Petición. En una nota del viernes 24 de mayo, que fue enviada a Elda Badillo, directora Regional de Educación de Panamá Oeste, se solicita que el Departamento de Salud Escolar supervise el comedor escolar del centro educativo por las irregularidades que se reportan en la manipulación de alimentos.