‘Los pacientes salen satisfechos de la CSS' Julio García Valarini

¿Cómo será la medicina del futuro? ¿Se podrán curar enfermedades como el cáncer, lupus y otras, editando el gen que las causa? De ser así, ¿cuáles son los riesgos de esta técnica se emplee sin la debida ética médica? La doctora Ana Sánchez, asesora del despacho Superior de Senacyt ha sido designada ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Comité de bioética que analiza estos tópicos..

Explique ¿qué significa una edición genómica?

Es cambiar el ADN de la persona para cambiar algo de ella. Se dice que la edición genómica que se desea es la terapéutica, es decir, la que es capaz de curar enfermedades. Por ejemplo, una que tiene cierta prevalencia en Panamá que es la anemia falciforme, si uno puede hacer una terapia genómica y evitar ese gen para sustituirlo por un gen correcto, que no esté mutado, a la persona la pueden curar.

¿Qué método se utiliza?

Es un procedimiento técnico que emplea ciertos mecanismos para sustituir el gen que causa la enfermedad.

¿Ese gen sustituto como nace?

Es un gen manipulado a través de bacterias, se crea el gen y luego se pasa a la persona. Se crea en el laboratorio, son muchas técnicas, una que es la más novedosa que es la técnica Crispr que hace el procedimiento más rápido y se ocupa menos equipos e inversión. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud está creando un comité asesor en la materia. Porque no es lo mismo que haya un laboratorio consolidado que haga ese tipo de técnicas, a que se tenga un laboratorio pequeño y se venda la técnica a nivel de calle sin los protocolos indicados para hacerlo.

¿El Comité de la Organización Mundial de Salud, ¿qué tanta influencia tendrá en el mundo?

Bueno, quien hace las cosas en forma incorrecta tal vez siga haciéndolas. Pero este comité surge para guiar a aquellos investigadores , médicos y científicos que quieren hacer las cosas en la vía correcta. Por ejemplo, cuando un científico quiere saltarse el sistema y el ejemplo más claro fue el científico chino que anunció el descubrimiento de dos niñas con el ADN mutado para hacerlas inmunes a la infección del VIH y previamente había una moción de la UNESCO que había declarado una moratoria en la edición genómica en embriones. Eso quiere decir que a pesar de que había una guía internacional que había establecido una guía, esta persona lo hizo. A nivel de la OMS, la fuerza orientadora es mucho más intensa porque los gobiernos trabajan internamente desde su sistema de salud con la OMS.

¿Qué significa para Panamá su designación en este Comité?

Para el país significa que yo puedo ser repetidora de las cosas que se consideran importantes en la comisión. Puedo asesorar a Senacyt como lo hago, al Ministerio de salud, pero la comisión ayudará a descifrar cuáles son los elementos claves .

¿Qué tan avanzados en Panamá en esta materia?

Estamos mucho más adelantados de lo que creemos. Hay personas que ya están haciendo edición genómica, no en humanos pero en plantas. Hay quienes trabajan en análisis y estudios genéticos y existe el personal para poder llegar a la profesionalización en un futuro cercano.

¿Hasta donde vamos a llegar en esta tema, hipotéticamente, hablaríamos de clones humanos?

Ya se ha demostrado que la clonación humana es inoperante e inefectiva en el sentido de que si yo intento clonarme en una nueva Ana, sería muy distinta a mí porque nació en un periodo muy diferente al mío. tendrá unas condiciones ambientales distintas, etc, y obviamente los clones no son lo que imaginariamente se pensaba inicialmente.

Los experimentos efectuado en animales, como la oveja Dolly, en qué quedó ese paso?

Se han hecho clonaciones con otros animales y hay un negocio muy lucrativo de clonar animales domésticos. Las personas piensan que están clonando a su perrito y lo van a tener de vuelta. Aquí se compara esto con la nostalgia y el poder económico que permite pagar estas cosas. Pero se demostró que tenían enfermedades degenerativas que no se podían solucionar, por tanto es un efecto no esperado en la clonación.

¿La evolución de la ciencia implica romper los parámetros de la ética médica?

La idea es que no. La bioética nace como disciplina de filosofía aplicada precisamente por el avance de las ciencias y la preocupación que puede significar la misma. Por ejemplo, los respiradores artificiales que llegan a los hospitales implican una nueva definición de lo que s la muerte porque las personas pueden seguir respirando. La bioética es una rama que implica debatir sobre las consecuencias del avance médico.

¿El genoma puede predecir las enfermedades que padecerá una persona?

No necesariamente. Hay una carga genética. Una amiga genetista definía que hay probabilidades que uno pueda tener una enfermedad pero las misas están sujetas al ambiente en que uno se cría. El ambiente puede desarrollar algo que yo no estaba predispuesta, por ejemplo.

Pero la carga genética, ¿qué tanto influye en la predisposición de enfermedades?

Claro que influye pero no en la medida en que las compañías venden sus productos como kits, y no es lo que están vendiendo. Un médico serio haría un diagnóstico de acuerdo ala patología que se puede tener pero no uno de predisposición a la patología.

Se habla mucho de la forma en cómo podremos alterar las características físicas de los bebes o para evitar ser candidatos a enfermedades. ¿Eso qué tan cerca está y qué tanto riñe con la ética?

Bueno, estamos muy lejanos en ciertas características que las personas piensan que pueden tener inmediatamente, por ejemplo, la inteligencia que es determinada por muchos genes. Lo que estamos más cerca es la terapia genética que tiene que ver con la mutación de un gen y el debate ético no es si se modifica un gen para curar una enfermedad sino en definir el límite entre lo que se conoce como terapia y lo que es la mejora genética. El límite es gris y delgado porque incluso desde el punto de vista cultural, puede significar una terapia y para otras culturas puede suponer mejoras.

¿La diferencia cuál es?

La idea de mejora es como hacer un doping de vida. Es decir, crear condiciones para competir con ventajas en el mundo.

