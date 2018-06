Paciente cardíaco en estado delicado tendrá que esperar para compra de aparato

Familiares esperaron un mes, pero la tramitación no inició por situaciones administrativas. Señalan dejadez por parte de los funcionarios

Para los familiares de los pacientes que dependen de tratamientos, medicamentos y equipos que brinda la Caja de Seguro Social (CSS) cada minuto cuenta. Gerardo Camargo es uno ellos, pues denunció en redes sociales la situación que enfrenta su padrastro tras no poder recibir un desfibrilador, debido errores administrativos.

De acuerdo a Camargo su padrastro de nombre Jerardo Rosales enfrenta una situación delicada de salud. Hace 10 años fue sometido a una cirugía del corazón y este año, tras sufrir una isquemia cerebral por no ser atendido en su cita de chequeo lleva tres semanas recluido en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. Fue así como le refirieron la compra de un desfibrilador (regulador de latidos) que sería entregado en un mes y medio, pero al acudir al hospital para conocer el avance de los trámites se enfrentan conque no han sigo enviados los papeles al edificio Bolívar, por falta de información detallada.

El denunciante explicó que dentro de la CSS hay fallas y dejadez por parte de los funcionarios encargados de los trámites, pues debieron poner en marcha las correcciones al momento percatarse que algo faltaba y no esperar a que venciera el plazo para notificar al familiar en persona; o en su defecto llamar y explicar el caso a los familiares para tomar medidas correctivas oportunas.

#Nacionales Paciente cardíaco de la CSS en estado delicado tendrá que esperar para compra de aparato: Un familiar manifiesta su frustración, tras ver los trámites estancados por descuido del personal administrativo

Pero eso no es todo, Camargo también indicó que su padrastro es jubilado y trabajaba hasta el momento de su hospitalización, pero se le informó que la CSS no se hace cargo de las incapacidades, como en el caso de los asalariados comunes y corrientes, por tanto cuestionó: "entonces, ¿para qué les descuentan el seguro social de su cheque de trabajador?".

"El jubilado que trabaja es porque su cheque no le alcanza y tiene que cumplir con sus cuentas", añadió.

El familiar del asegurado indicó que le tocará regresar el lunes para solicitarle al doctor que atiende al señor Rosales que llene el campo requerido de en los documentos, para luego esperar a que los trámites correspondiente comiencen desde cero; e insistirá, pues el paciente requiere el visto bueno de su cardiólogo para operarse de una hernia.

Camargo, quien es comunicador social puntualizó que su queja va en nombre de todos los asegurados que en algún momento han vivido un caso similar. "Ahí en la sala me tocó ver pacientes que tenían días de estar ahí porque no había CAT, resonancia magnética, etc.", concluyó.