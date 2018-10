Ordenan investigar malas prácticas en la CSS, tras la muerte de adulto mayor

jueves 18 de octubre de 2018 - 2:45 p.m.

Se trata de una investigación exhaustiva sobre casos de supuestas 'malas prácticas'

Tras la presión mediática que provocó el caso del señor José Ricardo Ramos, -quien falleció en las instalaciones del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHDr.AMM) tras no ser atendido por no ser asegurado -, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Julio García Valarini solicitó que se realice una exhaustiva investigación que permita conocer qué procedimientos no se aplicaron en los protocolos establecidos de atención médicas.

El subdirector de Atención Especializada y Coordinador del Programa de Cirugías de la CSS, Edgardo Saavedra, indicó que las averiguaciones se están haciendo a partir del momento en que el paciente recibió atención en el Hospital Dra. Susana Jones Cano y se ordenó su traslado al CHDr.AAM, lugar al que fue traslado por sus familiares.

"Estamos en la estas investigaciones para verificar si en efecto, desde un inicio, no se le dieron las condiciones necesarias que garantizan la atención óptima del paciente, como son los debidos exámenes", dijo

Incluso, Saavedra aclaró que -personalmente- evaluó al paciente y, aunque en un inicio se pensó que era necesario una intervención quirúrgica, tras realizar estudios, se determinó que la operación no era necesaria y que lo que tenía era una lesión renal conocida como pielonefritis.

Precisó que las órdenes han sido claras, se harán las averiguaciones pertinentes y se sancionará a quien tenga que sancionarse, porque "todos tenemos responsabilidades, que no podemos delegar", recalcó.

De igual forma sobre el caso registrado en el Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, en el que también hubo una supuesta mala atención, se ha ordenado el traslado de una comisión desde Panamá para investigar a profundidad la situación e imponer sanciones enérgicas, de ser necesarias.

La denuncia se basa en una supuesta "mala atención" por parte del un funcionario del departamento de Rayos X, quien de acuerdo a la denuncia, se negó atender a la paciente referida.