Se oponen a la izada de la bandera ‘gay'

Todo el mes de junio será para la promoción de la inclusión y no para que se aplique la discriminación.

viernes 1 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Durante todo el mes de junio, la comunidad LGTBI llevará diversas actividades en el Casco Antiguo y otras zonas

INCONFORMIDAD

La izada de la bandera gay que se tiene planificada para hoy en la Plaza Catedral, generó el repudio de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Panamá.

En un comunicado, firmado por su secretario general, Eleazar Gómez, se indica que ‘es evidente que la integridad de este valor patriótico es vulnerado, no solo por la presencia de un movimiento que no representa la cultura general de nuestro país, si no una violación a la Ley N° 2 de lunes 23 de enero de 2012, que reforma la Ley 34 de 1949, que adopta como símbolo de la nación la bandera, himno y el escudo y reglamenta su uso'.

Además señalaron que ‘hacemos un llamado de atención a las instituciones gubernamentales que patrocinan este evento, para que evalúen con mayor objetividad las alternativas de promoción de nuestra historia, así como de nuestro legado'.

El abogado Francisco Carreira dijo que tienen la oportunidad y el derecho de manifestarse, lo que considera que no se debe hacer, es que en lugares en donde se iza la bandera nacional, no se debe izar absolutamente ningún otro símbolo. ‘Si a esto vamos, el próximo año tal vez lo quieran hacerlo en el cerro Ancón', precisó Carreira.

Ante esta oposición, Franklyn Robinson, organizador de World Pride Panamá 2018, dijo que todas las asociaciones y agrupaciones que no están a favor, allí te das cuenta del doble mensaje de discurso que envían ellos cuando también tienen familiares que son LGBTI'.

En Panamá, dijo, ‘hay mucha discriminación, no pueden trabajar bien, no le dan mucho espacio, muchas cosas están sucediendo en Panamá que no nos están apoyando y protegiendo'.

Robinson destacó que todo el mes de junio tendrán una serie de actividades con el festival ‘Si hay amor, hay familia”.

Comienzan hoy con la izada de la bandera en la Plaza Catedral, además tendrán más de 150 lugares que también van a izar banderas en el Casco Viejo.

Además de esto, del 25 al 30, habrá el Pride Week, con más de 45 seminarios, talleres y foros de educación, de seguridad, ferias de empleo, emprendimiento, empoderamiento, eventos culturales, entre otras cosas.

Ariel Aulder, del grupo de la Alianza por la Igualdad y quien es parte de World Pride Panamá, dijo que ‘si bien es cierto, la Catedral es patrimonio histórico, pero si la gente de allí permite que se hagan todos los eventos, es porque tienen igualdad y entienden que la comunidad gay es parte fundamental del país'.

‘No sé porqué buscan algo que no tiene relevancia, no es que estamos lanzando en la Catedral, afuera de la puerta, se está poniendo a un costado del parque', indicó.

Finalmente, expresó que hay cosas más importantes que preocuparse del país, propiamente, económicamente y muchas otras para ponerse a pelear. En un país democrático se aceptan todas estas cosas e izar la bandera marca para nosotros un logro como el inicio de una gran batalla y nuestra pelea por nuestros derechos humanos'.

