‘No olvidar de dónde vienes, te permite tener los pies sobre la tierra'

domingo 7 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Edna Jaramillo, una independiente que decidió por la Vicealcaldía, cuenta que a los 12 años perdió a su madre y cómo se crió en su humilde barrio, calidonia

‘Muchos no saben que Edna Jaramillo viene de barrio, que nací en Calidonia, en un edificio llamado Casa Roma, ahí me educaron dos mujeres maravillosas que hoy día no están conmigo, mi abuela María y mi tía Isabel. Me criaron porque yo a los 12 años perdí a mi madre y, al ser la última de seis hermanos, fue muy difícil para mi, con carencias económicas, pero nunca me faltó el cariño, el amor y los valores que esas dos mujeres me inculcaron', así recuerda, casi con lágrimas, la candidata a vicealcaldesa de Panamá, compañera de fórmula del candidato panameñista y diputado, Adolfo ‘Beby' Valderrama.

Aunque reconoce con ojos anegados que ‘lo más triste fue haber perdido a mi mamá y nunca tener un padre... esto me marcó'.

Educación

Jaramillo, no solo es la cara bonita que evoca la raza negra, sino que su inteligencia y preparación salta a la vista en cualquier conversación que con ella se mantenga, su seguridad en sí misma y lo mucho que ha alcanzado se debe, según indica, a la educación.

‘No te lo voy a negar, siempre veía las tentaciones... droga, delincuencia, veía menores embarazadas, pero tenía un norte, el salir del barrio. Me decía, tengo que salir adelante, tengo que ser una mejor persona y, sabes qué, la única herramienta que me hizo llegar hasta donde estoy hoy, fue la educación, me forje en estudiar en escuela pública, primero estuve en la escuela República de Chile, luego en el Primer Ciclo Panamá y, finalmente, en el Colegio José Antonio Remón Cantera donde me gradué', señaló.

La expresentadora de noticias manifestó que, mientras cursaba sus estudios universitarios, fue asistente dental ‘e, incluso, seteaba a mis profesoras, por $1.00. Te cuento que después que salía de la Clínica me tocó, en varias ocasiones, ir guindada de las puertas de los buses para ir a la universidad. Fue difícil para mi, pero fue una experiencia que me formó, me fortaleció y es el mensaje que siempre quiero mandar a los muchachos, el barrio no te hace, tú puedes si te lo propones... se vale soñar como soñé yo'.

Anécdota

La abogada recuerda con humildad y sencillez que una de las cosas más difíciles que impactó su infancia fue el ‘llegar a la casa y que mi abuela me dijera, no hay para comer o solo hay arroz y un huevito arriba... encontrarme con el momento de que llegó la escuela y no tener zapatos y tener que ir con los mismos zapatos del año pasado, aunque me quedaran apretados o que llegara Navidad y no tener juguetes para mi, solo me quedaba jugar con mariquitas [muñecas de papel] porque no había dinero, no recuerdo verdaderamente que en Navidad se me comprara juguete porque era el juguete o la comida y pagar el apartamento'.

Segregación

Su calidez humana, la humildad y la sencillez, con la que trata a las personas son quizás el fruto de las adversidades, de las semillas de lágrimas y es que asegura que, entre todas las adversidades que pasó, se destaca también la discriminación por el color de su piel.

‘Incluso, lo viví con mis hermanos, porque de los seis yo soy la morena. Siempre me preguntaba... ¿porqué soy de este color? Mis hermanos me decían negra, negra... pero de una manera despectiva, pero hay cosas que no te matan, te fortalecen, cada cosa que viví en mi niñez y en mi adolescencia me forjaron', expresó con una sonrisa.

Política

Advirtió que aceptó ser la dupleta de Valderrama bajo la condición de mantener su independencia, ‘él sabe que no trabajaré para ningún partido político'.

‘La humildad que tienes en tu corazón y no olvidar de dónde vienes te impide, quitar los pies sobre la tierra. No olvidar de dónde vienes te permite entender las necesidades de otros. Caminar por los barrios y ver sus carencias, no es nada nuevo para mi porque yo también lo viví', puntualizó.

Advirtió, por otro lado, que nunca se vio en la política, ‘cuando dije el sí, me dije es hora de saltar como independiente y atreverme, hacer la diferencia y a dar todo lo mejor de mi por esta sociedad, por este país que es mi única bandera política'.

Consejo

Edna Jaramillo busca transmitirle a la juventud que los límites están, pero solamente en la mente del ser humano, ‘uno mismo se pone los límites y, para mi, siempre el límite fue el cielo, no hay obstáculos que se me presenten que no haya podido saltar'.