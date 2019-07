Oficial, ya están las reformas en la AN

jueves 18 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

Hoy la comisión de gobierno pasará a dar la metodología que utilizarán

T ras la presentación del paquete integral de Reformas Constitucionales ante la Asamblea Nacional (AN), surgen consultas: ¿aprobarán los diputados su esencia y, como en un haraquiri, se quitarán algunos privilegios con relación a la reelección y a su juzgamiento?

Algunos puntos que hacen referencia a la Asamblea, es que los diputados no puedan tener otro empleo remunerado, ya sea público o privado, tendrán que estar a tiempo completo en la AN. También se aprobó que al suplente a diputado solo se le pagará siempre y cuando trabaje, además de que no serán familiares del principal. También que los diputados no podrán ser reelectos por más de un periodo adicional de forma consecutiva y alterna.

El diputado Julio Mendoza advirtió que el proyecto será analizado a profundidad, ‘vamos a entrar en un tema de debate y espero que la participación ciudadana se haga eco y que prevalezca el consenso'.

Ante el tema de la reelección el diputado Mendoza sostuvo que ‘no estoy de acuerdo por que le estamos coartando la libertad al electorado de decidir si quieren que la persona los vuelva a representar o no. El que lo limita es el electorado'.

Por su parte, la diputada Kayra Esther Harding dijo que el tema de la reelección se debe revisar y analizar con una invitación a todo el pueblo.

Presentación

‘Tenemos la tarea pendiente de construir un nuevo orden constitucional. Debemos actuar y deponer los intereses personales, persiguiendo únicamente el bienestar de la patria, guiado por la convicción de cerrarle el paso a la corrupción, los abusos de poder y la desigualdad, quedan atrás los estandarte de partido y agendas particulares, convocamos bajo una bandera', advirtió el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, en la presentación.

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, en la que se abrirá el debate para la discusión del proyecto de reformas indicó que hoy se instalarán y explicarán la metodología que utilizarán para tratar este importante tema.