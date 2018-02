Ocho mujeres sometidas a histerectomías en el Complejo

Se desconoce si el procedimiento se debió a infección o complicaciones por la cesárea

PROCEDIMIENTO

Ocho de las 31 mujeres que resultaron infectadas, tras someterse a un procedimiento quirúrgico en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS), se les practicó una histerectomía (extirpación del útero).

Rudick Kan, jefe Nacional de Epidemiología de la CSS, explicó que las histerectomías fueron por complicaciones propias de las cesáreas de urgencia.

De 31 casos, 25 mujeres fueron infectadas, tras una cesárea urgente. Las demás fueron por otros procedimientos. Por mes la entidad realiza más de 200 cesáreas.

Pero lo que llama la atención, a una de las afectadas, es que las ocho mujeres que perdieron sus partes reproductoras, adquirieron la infección en el hospital.

‘Dicen que fue por complicaciones que se hicieron las histerectomías, pero no lo creo porque todo era un misterio cuando estuve en ese hospital', expresó. Pidió a las autoridades que investiguen.

Aseguró que dentro de estas mujeres había una menor de 17 años, que pasó por este trago amargo.

Para Roger Barés, Comité de Protección del Paciente, esto debe investigarse a profundidad. Hay que ver si es verdad que a las mujeres se les practicó la histerectomía por complicaciones en su cesárea o a raíz de la infección.

‘Estas mujeres quedaron perjudicadas, ya no podrán dar vida y esto debe investigarse. La CSS demuestra que no tiene la vigilancia y los controles', dijo.

Personal de la entidad señaló que si no hubiesen hecho esta intervención no estarían vivos el neonato o la madre, pues eran situaciones como desprendimiento de la placenta que cuando ocurre se queda sin oxígeno el feto y, si no se procede, muere uno de los dos.

Sólo seis de las afectadas se encuentran hospitalizadas, informó ayer la CSS, que resaltó que el brote fue controlado y que no se han registrado defunciones.