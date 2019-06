OCDE avala régimen fiscal de la marina mercante de Panamá

viernes 21 de junio de 2019 - 5:10 p.m.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calificó como "no pernicioso" el Régimen Fiscal Naviero de Panamá, que actualmente aglutina cerca del 18 % de la flota mundial, anunció este viernes una fuente oficial.



La evaluación coloca al régimen fiscal de la marina como "no riesgosa" y "no perjudicial", un resultado que se anunció en el marco de la 52 Sesión del Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP, por sus siglas en inglés), efectuado en París (Francia), informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).



Durante la plenaria, la Secretaría de la OCDE reconoció el compromiso de Panamá en conservar el cumplimiento de los estándares del Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas, y se refirió a la revisión en general de los regímenes especiales de otros Estados.



"El mantener satisfactoriamente nuestra revisión al Régimen Fiscal Naviero impacta positivamente a todas las empresas que generan actividades alrededor del conglomerado marítimo de Panamá, que ofrece todo tipo de servicios a miles de buques que transitan nuestras aguas jurisdiccionales cada año", indicó la AMP.



La evaluación de los regímenes fiscales implicó una revisión de las disposiciones fiscales vigentes, con especial énfasis en las exenciones tributarias; el control de los registros contables de las empresas que operan en el régimen; las medidas de transparencia e intercambio efectivo de la información.



A la vez, la OCDE pidió a las jurisdicciones vigilar las actividades de generación de ingresos de empresas incluidas en sus regímenes, con especial énfasis en la obtención de data sobre sus operaciones, ingresos, impuestos, gastos, beneficios, mano de obra y el impacto de sus operaciones en la economía nacional, de acuerdo con la información oficial.



La entidad panameña precisó que la OCDE ejecuta un Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es que las empresas multinacionales suministren a los Gobiernos la información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos.



Bajo estas condiciones los Estados deben demostrar el grado de cumplimiento respecto a factores claves que son revisados por los miembros del foro en cuanto a identificar regímenes fiscales preferenciales.



El BEPS consiste en la práctica fiscal derivada de lagunas originadas por la interacción de distintos sistemas impositivos o de tratados de doble imposición, por las que los beneficios obtenidos por la realización de actividades transfronterizas quedan sin gravar o son insuficientemente gravadas.



La marina mercante de Panamá, la más grande del mundo, aglutinó el 18 % de la flota mundial en 2016 y registró un total de 8.094 embarcaciones y 226,6 millones de toneladas. A Panamá, le siguen Liberia e Islas Marshall, según datos de la AMP.



El registro, que nació en 1925 y lleva liderando el mercado desde los años 1990, reporta a las arcas públicas unos ingresos directos o indirectos de entre 125 y 150 millones de dólares al año.



Se trata de un registro abierto, lo que significa que no exige a los propietarios de los barcos tener nacionalidad ni residencia panameñas y tampoco impone ninguna restricción de edad a la nave ni de tonelaje.