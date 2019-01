"Obras como el Metro, son muestra de la forma de gobernar de CD” Roux

domingo 20 de enero de 2019 - 6:29 p.m.

Roux visitó el corregimiento de Pedregal, donde recorrió las calles del lugar. Ahí reiteró que, con su victoria el próximo mes de mayo

El candidato de Cambio Democrático a la Presidencia de la República, Rómulo Roux, realizó la mañana de este domingo un recorrido en la 24 de diciembre y zonas aledañas del Este de la capital.

Desde muy temprano, Roux se dio a la tarea de tener acercamientos con la gente en los lugares en los que llevan a cabo sus actividades cotidianas. “Solamente así, cerca de la gente, hablando con las familias, conociendo sus dudas y problemas de primera mano podremos encontrar las soluciones para sacar a Panamá de la pesadilla en la que ha sido sumergida en los últimos cinco años”, comentó.

Estuvo acompañado por el ex candidato presidencial José Domingo Arias, el diputado Sergio Gálvez y el Presidente de Alianza, José Muñoz, quienes reiteraron que la candidatura de Roux cuenta con el apoyo de todas las corrientes de ambos partidos. “Unidad, madurez y coincidencias por encima de las diferencias son los principios de esta campaña ganadora, con Rómulo a la cabeza para recuperar la Presidencia de República y devolverle a Panamá el desarrollo que sólo Cambio Democrático ha sabido darle a nuestro país”, reafirmaron los líderes.

Rómulo Roux se comprometió a tomar las medidas necesarias para darle la tranquilidad a la sociedad que se ha visto afectada por el aumento de los niveles de inseguridad. “Escucho con preocupación el miedo de la gente en las calles, en el transporte público y en los parques; los criminales se han adueñado de los espacios públicos y han robado la paz a las familias. No permitiremos que esto siga. Habrá un alto total a la delincuencia en Panamá”, dijo.

Roux sostuvo que, desafortunadamente, las cosas han cambiado para mal en todo el país. “Ir al supermercado representa para el pueblo un sufrimiento: cada vez se compran menos cosas con el dinero que se tiene, los salarios no alcanzan para nada. Eso no ocurría con CD en el gobierno y la gente lo sabe, me lo dicen y lo recuerdan”.

Esta zona de la capital representa el claro ejemplo de los problemas que se tienen en el tema de transporte público, aseveró el candidato. “Cambio Democrático fue el impulsor del metro en esta capital y sentó las bases para su extensión como lo vemos ahora en la 24 de Diciembre. Sin embargo, aún existen muchos problemas y nadie ha podido darles respuesta. Hoy venimos a escuchar a la gente para que nos diga cuáles son sus preocupaciones y nos ayuden a tomar las decisiones que habrán de mejorar sus condiciones de vida”, manifestó.

Al término de la jornada, Roux visitó el corregimiento de Pedregal, donde recorrió las calles del lugar. Ahí reiteró que, con su victoria el próximo mes de mayo, Panamá contará con soluciones nuevas para resolver los problemas añejos del país.