Obispos salen en defensa del papa Francisco 

La Conferencia Episcopal de Panamá difundió hoy una carta enviada por los purpurados panameños al sumo pontífice, el pasado 31 de agosto, en la que le manifiestan su adhesión "a nombre propio, de todo el pueblo católico panameño y de hombres y mujeres de buena voluntad".



"Queremos expresarle nuestra cercanía y comunión en estos momentos en los que es objeto de un artero y despiadado ataque motivado por distintos y mezquinos intereses, so capa de fidelidad a la Iglesia", apuntan en el documento.



Señalan que "se trata simplemente de resistencias ante la renovación y redirección impulsadas por usted para devolverle a la Iglesia Católica el verdadero rostro de Jesús y su Evangelio para que cumpla fielmente la misión encomendada por Él".



"Apoyamos y nos identificamos con esa Iglesia misericordiosa, cercana, acogedora, servidora, pobre para los pobres, despojada de poderes, honores y ostentaciones", añaden los prelados, que recuerdan que en enero próximo esperan a Francisco para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud.



Además, le aseguran que "seguimos orando por usted, para que continúe en esta misión tan desafiante que ha tenido que asumir en este momento histórico de la Iglesia y esperamos anhelantes su próxima visita a nuestra Iglesia y país para hacerle visible y palpable nuestra adhesión fraterna y filial".



Los prelados piden que "Santa María La Antigua (patrona de Panamá) sea su modelo y guía para que, con la fuerza del Espíritu Santo, nos conduzca a una Iglesia renovada y encarnada en los pueblos con tanta sed de justicia, de paz y de amor".



Además, le recuerdan un pasaje del evangelio de Mateo que dice "la promesa hecha por Jesús a Pedro al encomendarle la misión de dirigir la Iglesia se hace actual en su sucesor: 'Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.'".



Esa "es la mejor garantía de que esos intentos de desestabilizar la Iglesia y su misión no triunfarán", sentencian los obispos en alusión a peticiones de otros prelados -que no identifican- para que Francisco se aparte del pontificado a raíz de los recientes escándalos de abusos sexuales de sacerdotes denunciados en EE.UU. y Chile porque supuestamente los ha encubierto.