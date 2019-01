De Obarrio prefiere el método de dos Asambleas

lunes 14 de enero de 2019 - 12:13 a.m.

Enrique De Obarrio explica por qué esta forma es la más adecuada para cambiar la Constitución.

ENTREVISTA

¿Qué opina sobre la propuesta del Presidente sobre la quita papeleta?

La verdad no me opongo a que se consulte al pueblo. Sin embargo, lo que me llamó la atención sobre la forma improvisada en que se maneja el tema, es que el presidente con una mano abanica una propuesta y luego entrega al Tribunal Electoral una nota en la que dice otra cosa distinta. No tengo problema en que se consulte al electorado si quiere o no una constituyente, pero me pregunto si hay tiempo para hacer la docencia, o para que la Asamblea apruebe eso. Yo no creo que va a prosperar, la Asamblea no se lo va a pasar. La ley es importante porque hay que facultar al Tribunal Electoral para reglamentarlo.

¿Cómo homologará las posiciones que quieren una Constituyente y quienes quieren pasar las reformas en dos Asambleas?

Los principales argumentos que he escuchado en contra de la vía de las dos Asambleas es que no hay confianza en la actual Asamblea. Yo tampoco tengo confianza, pero tratamos de lograr un pacto político sobre artículos que se necesitan ya. Yo no estoy en contra 100 por ciento de la Constituyente. Son dos cosas distintas, la segunda es una reforma, una nueva constitución, mientras que por la vía de dos Asambleas se trata de reformas parciales, no me gusta llamarles parches. Eso ha funcionado en el pasado, pero lo que más me preocupa de una Constituyente es el tiempo que puede demorar en hacerse, casi 4 años. Incluso al final tiene un referendum, no sabemos qué va a salir de ahí.

Una de las primeras cosas que tiene que hacer el candidato que gane es reactivar la economía, ¿tu crees que abocándonos a un proceso como éste se activará la economía?

Quienes quieren la Constituyente afirman que esa es la excusa del sector privado para no hacerla…Yo lo que quiero es que se hagan cambios, la vez pasada se prometió una constituyente y no quedó en nada. Aquí tenemos cambios concretos quye la gente va a poder ver, cosas tangibles para tener una institucionalidad más robusta. Por qué estaríamos en desacuerdo con eso si los podríamos tener en julio..

¿Por qué la mesa de concertación no hizo esto antes?

A bueno, esa es una buena pregunta, es parte de los altibajos que ha tenido esto. La mesa de concertación últimamente se ha reactivado en la dirección correcta.

¿Qué ha hecho la mesa en estos cinco años?

Se ha estado puliendo el mecanismo de verificación y seguimiento conformado por la secretaría de metas y el gabinete social, una de las cosas fundamentales fue aprobar la visión 2030, eso es un buen logro. El otro buen logro fue el de la Constitución.

¿Qué posibilidad hay de que se presente una reforma a la Constitución que emane de la mesa de Concertación en esta Asamblea?

Cien por ciento. La propuesta va a existir. Que se presente a la Asamblea yo diría que un 80%, todo depende si se puede materializar el acuerdo político, si lo logramos yo creo que se facilitaría mucho.

¿Por qué la Concertación no se compromete a que todos los actores firmen una hoja de ruta para ponernos de acuerdo en la agenda país?

Hay que respetar la visión 2030, eso salió de la Concertación. El tema es que todos los sectores entiendan eso y apuesten a la concertación, no compitan con ella.

¿Cuántas propuestas han recibido para modificar la Constitución?

Se han tomado en cuenta un montón de propuestas, parciales e integrales.

¿Cómo se van a consensuar esas posiciones?

Estos asesores que tenemos van a tomar en cuenta lo que a ellos, según su experiencia, les parezca lo más sensato. Son expertos en la materia, la idea es después buscar un consenso. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada presentó una propuesta en nombre del sector privado, pero eso es falso. La Cámara de Comercio tiene su propia propuesta que presentó con bombos y platillos y muchas vienen del trabajo de los notables.

¿La concertación debería iniciar por el sector privado?

Fíjate que no hay tanta rivalidad, el problema principal para mi es que cada uno quiere tener su protagonismo y quieren hacer lo que les da la gana. Una de las cosas es que tenemos muy presente que lo que presentemos sea viable, no creemos que sea viable presentar la propuesta de las dos Cámaras legislativas a la Asamblea nacional porque no va a pasar. Es algo muy sofisticado. Eso no es viable en una Asamblea como esta, es un tema muy complicado y que requerirá mucho debate. Se quieren cosas que sean obvias para cambiar.

¿Cuál es el mejor método y momento para reformar la Constitución?

En la mesa no hay un consenso, algunos dicen que la Asamblea no es la indicada para aprobar nada. En cuanto a la paralela hay un riesgo porque una vez constituidos los constituyentes ellos pueden decir que representan al soberano y convertirse en una constituyente soberana y cambiar absolutamente todo lo que les de la gana. Eso es posible, incluso pueden cambiar a las autoridades

¿Entonces es una trampa la quinta papeleta?

Lo que abanica la nota diciendo que habla de las tres formas y cuando la presenta el Ejecutivo al Tribunal Electoral dice una cosa totalmente distinta, eso te dice el nivel de improvisación que hay aquí. Eso es una burla para que no pase nada. Es como pretender cumplir una promesa de campaña a destiempo y triando la papa caliente a esta Asamblea de diputados en una coyuntura electoral sabiendo que no se va a aprobar, al final es una burla.

Está de acuerdo con la quinta papeleta?

La comisión no se ha reunido, pero a nombre propio no estoy en desacuerdo con la consulta pero debe estar precedida por el debate y la docencia para el electorado y no hay tiempo para eso.