Nuevo período ordinario de AN mantiene a la oposición firme con la alianza PRD-CD

domingo 1 de julio de 2018 - 8:47 a.m.

Hoy se conocerá la Primera Legislatura del Quinto Período de Sesiones Ordinarias

La Asamblea Nacional (AN), el día de hoy inicia la elección de la nueva junta directiva (Presidente y dos Vicepresidentes), para lo que será el último año del gobierno actual, evento efectuado en el Palacio Justo Arosemena, sede del Órgano Legislativo.

Con el pacto de gobernabilidad roto entre el partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), este último realizó una alianza con Cambio Democratico (CD) y se esperá la reelección de la diputada Yanibel Abrego, que estará acompañada por Leandro Ávila y Carlos Motta; ambos del PRD.

Por otra parte, el oficialismo describe como “sed de poder” la decisión de la oposición. El expresidente de la AN y diputado panameñista, Adolfo 'Beby' Valderrama, agregó que su administración fue critica y lo que se está dando es solo una manera de que los otros colectivos políticos obtenga simplemente la autoridad.

“El panameñismo a ofrecido un cambio rotundo, comparen las administraciones con la miá. Me criticaron por hacer las funciones de un presidente que fuera independiente, sin tener ningún tipo de privilegio ni ninguna bancada. Lo que se ve es una sed de poder de un partido que no a estado comandando por casi 10 años y el otro muestra temor ya que la transparencia no es la via para ellos” manifestó Valderrama

En desarrollo..