Nito niega que sea oficial lista de miembros de su gabinete

viernes 10 de mayo de 2019 - 6:40 p.m.

Hoy será proclamado como presidente, quien recibió 655, 302 producto de la alianza de su partido, PRD, y el Molirena

Esta noche se realizó la proclamación de Laurentino Cortizo como ganador de las elecciones general y a su llegada al Centro de Convenciones Atlapa negó que lista que circula en redes sociales con supuestos miembros de su gabinete sea real.

Cortizo dijo que el primer paquete de proyectos de ley que se enviará a la Asamblea Nacional será sobre reformas de las contrataciones públicas. "Tenemos que garantizarles las reglas del juego claras", dijo.

Proclamación

Cortizo recibió 655, 302 votos producto de la alianza 'Uniendo Fuerzas' de su partido, PRD, y el Molirena. 609,698 votos de su colectivo y 45,604 de su aliado Molirena.

Comité ecuménico realizó la invocación religiosa y sugirió que el nuevo Gobierno

no sea ejemplo de revanchismo, no buscar pleito y crear cambios.

Heriberto Araúz, magistrado del Tribunal Electoral (TE) dijo que con estas elecciones una vez más el pueblo ha hablado.

"Con estas elecciones gana Panamá y gana la institucionalidad, estas elecciones son histórica por los resultados, por el estrecho margen por el que el candidato obtiene el triunfo y que marca un hito, demuestra la transparencia con que se llevó el proceso, que supera el 2% de las contienda del año '94 cuando fue de 4% y, por otro lado, la libre postulación que pasó del 1% al 25% de los votos, resultado que envía un mensaje a los partidos políticos y no debe ser pasado por alto", manifestó.

Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, dijo estar satisfecha con el trabajo realizado, a pesar del retraso de la proclamación, pues todos los votantes importan. "Son panameños también y tienen los mismos derechos de los que viven en la ciudad. Nosotros insistimos en decirles: cumplimos Panamá, dimos un resultado prístino".

Discurso del nuevo presidente

"Panamá nos necesita a todos, de gente noble y buena. Lo tenemos todo para salir adelante. Rediseñar las instituciones a las nuevas realidades, que es un desafio monumental y vamos a lograrlo. Panamá nos convoca y a la Patria no se le pone condiciones. No hay excusas y no hay tiempo que perder, no hay lugar para egoísmo. Los intereses personales deben ceder ante el bien común, Panamá nos lo exige. Lo que nos toca hacer es unirnos todos en la misma esperanza. Los invito a valorar lo que somos, una nación con dignidad y que se respeta. Todos somos panameños, todos contamos, nadie sobra y para ello hombres, mujeres y jóvenes tenemos que unir fuerzas. Le prometo al país, la nueva actitud, el nuevo grupo y liderar un país que le devuelva al confianza en sus gobernantes. El pasado 5 de mayo todos ganamos, en democracia libertad y paz, nuestro pueblo votó, ese mismo día se respetó su voluntad y aquí estamos en una nueva etapa para una nueva conquistas. Aquí estamos para cumplir el propósito que se les prometió. Daré el ejemplo, pero no lo voy a hacer solo, necesito de todos los panameños, quien ganó se llama Panamá. Amigas y amigos, recibo hoy las credenciales como presidente de Panamá. Les expreso mi gratitud, recibí cariño, abrazos y mucho ánimo, mucho aliento. Este es el reto más grande de mi vida, estoy listo y estoy preparado. Vienen mejores días para Panamá. Vamos a luchar duro para transformar nuestro sistema educativo, vamos a consolidar un estado de derecho con ley orden, y a combatir la pobreza y desigualdad; el pueblo me ha dado su confianza y yo le doy mi compromiso. Gobernar es un asunto serio. Con esta responsabilidad que recae sobre mis hombros. Los recursos públicos son sagrados y son del pueblo y los vamos a administrar con estricta transparencia que la corrupción esté donde esté, tenga el nombre y la cara que sea que sepa que tenemos un compromiso y un código de conducta. Defender los intereses de Panamá es consecuencia de dar la lucha contra la corrupción. Unámonos todos a un ejemplo de país, así como recuperamos el Canal con unidad nacional, combatamos la pobreza. A partir del 1 d julio, el buen gobierno de hombres y mujeres servirá a todos los panameños y no a un grupo. Vamos a tener un equipo muy alineado, en mayúscula, en negrita y subrayado, cediendo a los intereses naciones. Un gobierno que escucha consulta y toma decisiones. Un buen gobierno que funcione y ejecute de manera eficiente y transparente. La justicia debe ser confiable y no debe haber espacio para la impunidad. Fiscales, jueces y magistrados, ustedes se deben a la patria y a su conciencia, no a presiones políticas ni a sectores económicos. Amigas y amigos, para que el proceso de transformación sea posible, será necesario un nuevo órden constitucional y es necesario una reforma del estado, de adecuación, de instituciones desgatadas e instituciones a su misión en el sector publica. A las instituciones de justicia y gestión y control, tenemos una tarea constitucional inmensa. Tenemos mucho que construir y vamos a avanzar por el cambio correcto. No hay tiempo que perder, este es un gran país y no tengo ninguna duda que vienen mejores días para Panamá. Muchas gracias".