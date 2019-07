‘Nito' Cortizo asume el poder en medio de ovaciones

martes 2 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

El presidente volvió a reiterar que bajo su gestión los fondos públicos son y serán sagrados ‘tenemos que rendirle cuentas al país'

‘Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente con la Constitución y las leyes de la República', bajo esta promesa y con mano izquierda en alto, Laurentino ‘Nito' Cortizo Cohen tomó posesión ayer como el presidente número 51 de Panamá, quien en medio del aplauso del público, quienes gritaban su nombre con emotividad, recordó lo díficil que fue llegar al Palacio de las Garzas.

El perredista, aprovechó la oportunidad para reiterar que no blindarán a nadie bajo su gestión, ‘no habrán intocables… ni aunque sean Ministros… Diputados… grandes empresarios… ¡Y empezando por el propio Presidente!' pues a su juicio los ‘intereses del país siempre están por delante. Escuchen bien… Ningún interés individual… político o económico… jamás estará por encima de los intereses nacionales… ¡Y no son negociables! Bastante ha sufrido ya nuestro país'.

Justicia

En materia de Justicia, ‘Nito' se comprometió a respetar la independiencia de los poderes del Estado. ‘A mi no me eligieron ‘fiscal, ni procurador, juez, magistrado o Contralor, por eso les reitero a los fiscales, jueces y magistrados, ustedes se deben a la Patria y a su propia conciencia, no a presiones políticas, ni económicas, y menos a mí', agregó.

Primeros días

Las reformas a la Constitución, la propuesta de Ley de Asociaciones Público-Privadas, para facilitar obras públicas para el desarrollo y las modificaciones a la ley de Contrataciones Públicas, serán debatidas antes que culmine el mes de julio, por lo menos, así lo dejó sentado el nuevo mandatario.

‘Les comunico que ya estamos gestionando el financiamiento para los pagos atrasados a proveedores y contratistas. Además anuncio al país que a partir de este momento se implementará el Programa ‘Austeridad con Eficiencia', hacer más con menos, que incluye entre otras medidas, reducir en un 50% los viajes y viáticos al exterior. Igualmente, garantizaremos que el Programa del Vaso de Leche… sea 100% de producción nacional e iniciaremos el diseño del Programa ‘Estudiar Sin Hambre' y en los primeros tres meses presentaremos la ley para la creación del Ministerio de Cultura', dijo.

Cortizo advirtió que en este mes, también impulsarán la Ley del Leasing Inmobiliario para facilitar la adquisición de viviendas a jóvenes panameños.

‘Se creará la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales que coordinará TODAS las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas negras, con el fin de solidarnos como el mejor centro de negocios, servicios y logística de América Latina', manifestó el nuevo presidente.

Otros de los que también fue juramentado ayer, fue el hoy vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

‘El pueblo panameño está convencido que hoy se instala un buen gobierno, uno que no pegue mentira y que esté en contacto permantente con el pueblo, es lo que vamos a hacer. El pueblo va a conocer hoy, la clase de presidente que ha elegido, necesitamos el apoyo de todos para echar este país hacía delante', indicó Carrizo.

========== ‘