Nito Cortizo aseguró que en su Gobierno 'no se permite robar, mentir ni traicionar al país'

viernes 24 de agosto de 2018 - 5:00 a.m.

"Necesito a todos los miembros del PRD, nadie sobra", dijo el perredista

Laurentino 'Nito' Cortizo, pre candidato a la presidencia de la República, en las primarias internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), del próximo 16 de septiembre manifestó que es 'falso que sea varelsita'.

"Esto es producto de una campaña sucia.Yo estoy en esto no para hacer un presidente cualquiera, estoy en esto por que tengo convicción. No tengo que pedir permiso a nadie, al único que le pido visto bueno es a Dios", indicó uno de los candidatos más fuertes del partido de Omar Torrijos.

Agregó que de llegar al poder, su equipo de trabajo tiene tres reglas claras, "no se permite robar, mentir y traicionar al país. El que llega a un puesto pensando en cómo beneficiarse, le está faltando al país".

Por otro lado, aclaró que no asistió al debate organizado en días pasado porque era excluyente con otros candidatos que llevan tiempo caminando. Al tiempo que agregó que no se siente en ventaja frente a otros aspirantes por estar arriba en las encuestas.

"Le he dicho a mi equipo que siempre hay que trabajar el doble. La humildad es como el bambú, entre más crece más se inclina. Nosotros tenemos que ser humilde no podemos ser arrogantes, tenemos que ser sencillos", advirtió.

Cortizo manifestó por otro lado, que hay que fortalecer la descentralización y "darle más participación a la comunidad, que no sea que un representante de corregimiento, sin esa consulta ciudadana tome decisiones".

Ante la posibilidad de cambiar la cantidad de diputados, el exministro de Desarrollo Agropecuario dijo que hay quienes piensan que se debe mantener las curules circuitales, sin embargo, "la mayoría habla de provinciales, nacionales o combinadas".

Entretanto, indicó que tiene un plan de país que piensa cumplir, "no prometo nada que no voy a cumplir".

Cortizo puntualizó que de ganar en el 2019 no perseguirá a nadie con procesos judiciales; "pueden tener la plena seguridad que no haré nada para muñequear ni perseguir a ningún adversario político, yo no me presto para esto, nosotros tenemos que hacer un trabajo, no puedo estar mirando hacia atrás para perseguir a menganito".

Cortizo aseguró que todos los del Órgano Judicial deben hacer su trabajo en conjunto con la Contraloría para cambiar el clima de desconfianza que se vive actualmente.