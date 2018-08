Navarro reitera la necesidad de un debate entre aspirantes presidenciales por el PRD

domingo 5 de agosto de 2018 - 4:22 p.m.

Las elecciones internas del partido se realizaran el 16 de septiembre

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, en su recorrido de fin de semana, previo a las elecciones internas pidió a sus colegas una mesa de debate para que los diversos simpatizantes del colectivo político, puedan tener una idea de a quien darle el voto.

“Hoy la gente no solo quiere oír compromisos y promesas de gobierno, sino también, quieren saber cómo se va a hacer para cumplirlas. Por eso, he insistido en la realización de los debates, para lo que he propuesto 3 ejes: seguridad, economía y la agenda social, para que la gente pueda conocer a fondo cómo cada candidato propone resolver los problemas del panameño.”, manifestó el exalcalde.

Navarro recorrió los circuitos 8-10 (Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen, La 24 de Diciembre, Pacora y Las Garzas), 8-6 (San Miguelito), varias comunidades del sector oeste en La Chorrera y Arraiján.

Los postulantes están habilitados desde el 31 de julio, para realizar campaña electoral para las primarias a realizarse el 16 septiembre y escoger a los diferentes aspirantes de distintos puestos de elección popular, para las elecciones de 2019.