Mulino llega con refuerzo y reitera que será un candidato de oposición fuerte

domingo 12 de agosto de 2018 - 8:15 a.m.

Las declaraciones de Mulino se dan a su llegada a su sede en Parque Lefevre

José Raúl Mulino, precandidato a la presidencia en las primarias de Cambio Democrático (CD) reafirmó su postura de no apoyar a Rómulo Roux si este gana las primarias internas presidenciales el día de hoy. "El ha sido el fugitivo del paisaje, el sobrino de Varela, no puedo confiar, ni creer ni recomendarle al país", agregó que de ganar él (Mulino) Roux tiene la responsabilidad de apoyar como presidente del partido.

"Seré un candidato de oposición fuerte para las elecciones de mayo, no le debo nada a nadie". Mulino denunció que la presidencia del partido Roux la ganó con la partida de la Asamblea. "La partida 172 definió con plata pública y contrato de la asamblea la presidencia", dijo.

Al tiempo que aseguró que no asistirá a la fiesta organizado por el partido en el Hotel el Panamá para quien resulte ganador. "Yo voy a ganar hoy pero no voy a ir a esa fiesta por que eso lo están pagando con fondos publicos y no era para mi, sino para el otro candidato. Voy a empezar a dar el ejemplo del respeto a los fondos", al tiempo que denunció que el CD como tal, no le ha donado nada a su candidatura.

Aseguró que su amistad con Martinelli no le resta sino que le suma. Las declaraciones de Mulino se dan a su llegada a su sede en Parque Lefevre, donde se reunió con los periodistas.