Mujeres indígenas que ganaron y vencieron el machismo en la política

domingo 9 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

Las aspirantes forman parte del partido gobernante, esperan ayudar a sus comunidades

Las difamaciones en campañas, la largas distancias de recorrido a las comunidades y el machismo parece que no fueron suficiente obstáculo para detener la marcha de dos mujeres indígenas que lograron ganar un cargo de elección popular en la comarca Ngäbe Buglé.

Estamos hablando de las alcaldesas electas Nicolasa Jiménez, en el distrito de Muná, e Inés Carpintero, en el distrito de Ñürun, quienes concuerdan en que para las mujeres participar de política es muy difícil, pero que la humildad y el querer hacer las cosas bien en sus comunidades marcan la diferencia al momento de ganar una elección.

Inés Carpintero

La perredista advirtió que uno de los problemas que le tocó enfrentar fueron las campañas sucias en su contra.

‘Decían que había ganado las primarias de mi partido porque yo me había acostado con todos los hombres y si no que era lesbiana, que mis dos hijos no eran de mi esposo, que me había acostado con otro, pero eso no era así porque yo me casé en un altar con mi esposo antes, esto era mentira obviamente. He demostrado que la política no es decir mentira sino decir la verdad siempre a la gente, es de humildad, de hacerle docencia a la gente, que no es el que grita y difama los que más ganan, sino el que está consciente que el pueblo es el que da y pone a sus autoridades', manifestó durante una entrevista Carpintero.

Para la nueva burgomestre, su triunfo lo atribuye a la humildad y la sinceridad con las que le habló a su gente.

‘Les dije a ellos lo que podían hacer por amor para dejar huellas en el distrito, eso fue lo que le dije porque hay políticos que prometen a veces y no les cumplen', manifestó la dirigente indígena.

Algunos de los proyectos que tiene para sus comunidades tienen que ver con las capacitaciones a la juventud.

‘Porque el futuro del municipio está en las manos de ellos, hay que educarlos y apoyarlos en cuestiones de beca, a algunos que no pudieron seguir sus estudios poder ayudarles para que se preparen a corto plazo, para que puedan servirle al distrito, eso es lo que tenemos que hacer con la juventud por que si solo le das el dinero en la mano no lo van aprovechar, pero si le das una buena educación eso repercutirá en su futuro', indicó la política del PRD.

Nicolasa Jiménez

El municipio que dirigirá Jiménez está compuesto por 16 representantes, de los cuales solo una es mujer.

‘Sí, va hacer difícil, pero creo que estamos preparados para enfrentarlo con el favor de Dios. Cuando uno quiere hacer las cosas uno lo hace, lo concreta ya sea con varones o con mujeres', manifestó la dirigente perredista comarcal.

La alcalde electa contó que su principal reto fue unificar y trabajar de la mano con el pueblo ‘porque de lo contrario hubiera sido más difícil, teníamos promotores que caminaban día y noche con nosotros para poder llegarle a las comunidades, tocar las puertas de las personas para presentar nuestras propuestas'.

La alcaldesa resaltó las dificultades de ser política en las comarcas, ‘porque si en la ciudad es difícil, en las comarcas es peor, hay que caminar de seis a siete horas, hay lugares donde hay que caminar hasta 12 horas y hasta días para llegar. El reto está en perder el miedo y romper las barreras para poder llegar a hacer las cosas que nuestras comunidades requieren, pues tenemos el compromiso de hacer las cosas, especialmente para empoderar a las mujeres de todo el país'.

Jiménez aseguró que entre sus proyectos puntuales está ‘la vialidad, porque no contamos con carreteras, otro de nuestros proyectos principales está en hacer llegar el agua potable y planes para empoderar a la mujer y grupos emprendedores para que puedan realizar sus propias empresas y puedan contribuir en la sociedad y así al mismo municipio para poder fortalecerlo'.

La perredista instó a todas las mujeres que participen en política, principalmente a las jóvenes, porque a su juicio la política es bonita.

‘No tengan esos pensamientos de que es corrupción, los que hacen daño a la política son algunas personas, pero no son todas, hay muchas personas trabajadoras y luchan para salir adelante y que hacen las cosas positivas', advirtió finalmente.

Actualmente, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, capacita a mujeres jóvenes.

Tenemos algunos conocimientos de la descentralización y lo vamos a poner en práctica sobre como funciona para cumplir con el trabajo'. NICOLASA JIMÉNEZ ALCALDESA ELECTA EN MUNÁ COMARCA NGÄBE BUGLÉ

Cuando corrí por primera vez, en la iglesia no me querían dejar correr porque decían que cambiaría, les dije que eso no tenía nada que ver, que les iba a demostrar que mis palabras eran sinceras'. INÉS CARPINTERO ALCALDE ELECTA EN ÑURUM COMARCA NGÄBE BUGLÉ