Mujeres y hombres quienes, con valentía, ‘arrebataron sus derechos'

miércoles 1 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Las exigencias eran las mismas, estabilidades, mejores salarios y bienestar laborables

Aporte. El político y escritor cubano, José Martí, dijo un día ‘los derechos se toman, no se piden. Se arrancan, no se mendigan' y a mi parecer fue lo que hicieron a través de la historia, hombres y mujeres que no se atemorizaron ante la amenaza de sus patrones y con valentía supieron pelear y arrebatar mejores beneficios dentro del área laboral.

Las exigencias eran las mismas, estabilidades, mejores salarios y bienestar laborables.

Es por esto, que hoy 1 de mayo, recordamos las luchas de héroes como: Rodolfo Aguilera, de la bananera chiricana, quien falleció en manos de la Guardia Nacional en 1963. Aguilera participó de la huelga de 1960 para lograr mejoras en salud, escuelas para los hijos, mejores salarios y condiciones.

El historiador Luis Navas Pájaro recordó asimismo, las luchas de Andrés Galván, el que en octubre de 1959 organizó la ‘Marcha del hambre y desesperación' en que se tomaron la Asamblea Nacional, esto sirvió para que se discutiera el salario mínimo.

Las grandes desigualdades se vieron también en Zona del Canal en los que a los antillanos se les daba comida cruda, tenían que bañarse, lavar la ropa, beber y cocinar con el agua del río, compartida con los caballos y el ganado mientras enfrentaban la malaria con médicos poco entrenados. Por tal razón, se realizaron diversas protestas como la de 1960 organizada por William Preston Stoute y Samuel Innis llamada ‘la huelga de los obreros de Plata' para exigir aumento salarial de siete centavos la hora, jornadas laborales de 8 horas, igualdad de salario para las mujeres, investigación en presencia de un abogado en caso de despido, preaviso para todo empleado despedido y libertad para agremiarse.

Las féminas no se quedan afuera y es que podemos mencionar a Marta Matamoros quien, en 1946, organizó una huelga que duró 38 días para solicitar mejores salarios para los trabajadores del Bazar Francés. Ese año, participó en la elaboración del primer Código de Trabajo, con lo que logró la reglamentación de las vacaciones, el salario mínimo, la iniciativa del fuero de maternidad que concedió 14 semanas de licencia para las trabajadoras y obreras.

La secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá recordó los aportes de Sara Sotillo con quien se logra la estabilidad laboral de los educadores, tras una huelga en 1945.