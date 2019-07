Muertes por la influenza suben a 35 en Panamá

La más reciente defunción se produjo en las últimas horas en la provincia central de Herrera, una persona que padecía de diabetes y no se había vacunado, dijo a Efe una fuente del Ministerio de Salud (Minsa).



El ente rector de la sanidad ha venido insistiendo en que como medida de prevención debe vacunase a los menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años que padezcan de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma, indicó la fuente.



La noche de este miércoles llegó al país un lote de 100.000 vacunas y esta tarde se espera otra remesa de 130.000, gestionadas a través de la Organización Panamericana de Salud (OMS/OPS), dijo la titular de Salud a los periodistas.



Las autoridades de salud han aplicado hasta ahora un total de 1,1 millones de vacunas.



La ministra Turner aclaró que en el país no se ha declarado ninguna alarma ni alerta por la influenza AH1N1, "que no está en un canal endémico", pero que Panamá va a acelerar la adquisición de vacunas.



Además destacó que las vacunas no se aplicará a cielo abierto sino dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS).



La idea de esto es la de aplicar las vacunas a las personas que "realmente lo necesitan", como menores de 5 años y adultos mayores de 60 con enfermedades crónicas, y para "los controles necesarios de estos insumos".



Turner indicó que también se trabaja en el fortalecimiento de la institución en la gestión de recursos y la cancelación de deudas con la OMS/OPS por la anterior Administración, a fin de mejorar el abastecimiento de vacunas en otros renglones del esquema nacional ampliado.



Los síntomas de la influenza pueden ser fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal, y en los niños la enfermedad puede causar otitis media, náuseas y vómitos.



La influenza tiene una duración entre 3 a 7 días pero pueden complicarse y causar neumonía viral, bronquiolitis, desencadenar en neumonía bacteriana, sinusitis u otitis media, de acuerdo con la información sanitaria.