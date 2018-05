TE: Monto estimado para las elecciones del 5 de mayo de 2019 es de $55.9 millones

sábado 5 de mayo de 2018 - 12:18 p.m.

El magistrado explicó que este proceso "es muy distinto en forma y fondo, 'cuali' y cuantitativamente, al del 2014"

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz Sánchez, hizo un llamado a los involucrados en el proceso electoral de 2019, indicando en su discurso que solo se puede hacer campaña política 60 días antes de las elecciones generales y 45 días antes de las primarias. Lo que significa a su vez que la propaganda electoral únicamente está permitida dentro de esos periodos. Acotó que el monto estipulado para las elecciones del 5 de mayo de 2019 es de 55.9 millones. "En esta fiesta electoral serán electos el presidente y el vicepresidente de la República, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, lo mismo que 679 representantes de corregimiento y 9 concejales, con sus respectivos suplentes. También se elegirá a 20 diputados principales e igual cantidad de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen)", expresó. El magistrado explicó que este proceso "es muy distinto en forma y fondo, 'cuali' y cuantitativamente, al del 2014". "Y esto es así, básicamente porque en aquella ocasión no hubo las reformas electorales integrales que las circunstancias del momento demandaban; cosa que sí ocurrió ahora, cuando mediante la Ley 29 de 2017 se introducen a nuestro sistema electoral profundas reformas, algo sin parangón en la historia republicana", declaró Araúz Sánchez. Estas reformas están inspiradas en cuatro principios medulares: equidad, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional. Parte del discurso del magistrado Heriberto Araúz Sánchez

1. Solo se puede hacer campaña política 60 días antes de las elecciones generales y 45 días antes de las primarias. Lo que significa a su vez que la propaganda electoral únicamente está permitida dentro de esos periodos.

2. Se establecen topes a los gastos de las campañas.

3. Se establecen topes a las sumas que puedan aportar los donantes.

4. Se establecen topes al gasto de las primarias.

5. Los candidatos deben abrir una cuenta única de campaña en los bancos de la localidad para manejar sus ingresos y gastos, sujeta a la auditoría del Tribunal Electoral.

6. Los candidatos deben rendir un informe de sus ingresos y gastos, y el origen de sus contribuciones será público.

7. Se establece una nueva causal de nulidad de la elección: excederse de los topes.

8. Hay limitaciones al uso de los medios de comunicación para hacer propaganda electoral.

9. El financiamiento público preelectoral juega un mayor rol ahora que las nóminas presidenciales solo pueden usar los medios de comunicación con el financiamiento público, y los demás candidatos solo pueden invertir en los medios hasta el 30% de su tope para propaganda electoral.

10. Se establecen descuentos para la propaganda electoral en la televisión y la radio.

11. Se facilita la formación de nuevos partidos políticos y la participación de candidatos por libre postulación al bajar de 4% al 2% las firmas requeridas.

12. Se facilita la subsistencia de los partidos políticos al reducir del 4% al 2% los votos requeridos para tal efecto.

13. Se aumenta el financiamiento público a los candidatos por libre postulación de B/0.50 a un estimado de B/7.00 por adherente.

14. Se prohíbe la publicidad estatal a partir de 3 meses antes del 5 de mayo de 2019. Esto incluye a los contratistas del Estado. La ley establece ciertas excepciones a esta prohibición en materia de seguridad, salubridad y otros.

15. Se prohíbe, precisamente a partir de hoy, la participación de los precandidatos y candidatos en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos so pena de ser inhabilitados. Esto incluye a los que ejercen cargos de elección popular, en virtud del fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia.

16. Se dispone que el Tribunal Electoral reglamentará, organizará, fiscalizará y financiará las elecciones internas partidarias y las primarias.

17. Se introduce, por primera vez, el voto adelantado en el territorio nacional para ciertas personas mencionadas en la ley.

18. Se mejora la distribución de las curules en las circunscripciones plurinominales.

19. Se reduce considerablemente el tiempo de vigencia del fuero electoral penal y laboral.

Destacó que antes de la aprobación de las reformas electorales, desde el mes de abril de 2017, el Tribunal Electoral puso en marcha el Plan General de Elecciones (PLAGEL), dinámica colegiada, integrada por 26 comisiones de trabajo, integrando a todas las direcciones regionales que tiene la institución en el país, el cual traza el camino para optimizar las dinámicas procesales tendientes a la eficaz realización de los comicios del 5 de mayo de 2019.

Cada comisión del PLAGEL tiene un responsable y un corresponsable, que lideran un formado equipo humano de trabajo que les acompaña.

Todas las comisiones funcionan bajo una coordinación nacional, que tiene la responsabilidad de dar seguimiento periódico a cada una de las comisiones y direcciones regionales. El PLAGEL se activa formalmente dos años antes de cada elección general, momento en el cual se asignan recursos al presupuesto de la institución electoral, para iniciar la ejecución de aquellas actividades que deben llevarse a cabo mucho antes de que se expida el decreto reglamentario de las elecciones.

Sin embargo, tres años antes del gran evento electoral, se inicia una revisión en la que participa cada comisión, para identificar cuáles son las innovaciones o cambios que se deben introducir al PLAGEL para optimizar su desempeño, utilizando las conclusiones y experiencias recabadas, durante la evaluación del último proceso electoral.

Con las reformas electorales se establecen nuevas obligaciones para los candidatos y partidos. Para los candidatos se establece que en las circunscripciones de más de 5 mil electores, deben abrir una cuenta única de campaña y llevar un registro de ingresos y egresos; para los de circunscripciones de menos de 5 mil electores, basta solo con llevar un registro de ingresos y egresos.

En cuanto a los partidos políticos, estos deberán abrir para la campaña electoral tres cuentas bancarias. La primera de ellas para depositar y manejar toda la recaudación de fuentes privadas; la segunda para depositar el 70% del financiamiento público preelectoral destinado a propaganda electoral; y la tercera para el manejo del 30% restante del financiamiento público destinado a otros gastos de campaña.

Entre las tantas novedades introducidas por la reforma electoral para las próximas elecciones está la violación de los topes de campaña, que será causal de nulidad de la elección y proclamación, tanto en las elecciones internas partidarias como en las elecciones generales; mientras que rebasar los topes de ingresos de campaña se sancionará con multa del doble de la suma excedida, y la no presentación de los informes de ingresos y gastos de campaña se multará con tres mil balboas (B/3,000.00) y la no entrega de la credencial al ganador si no presenta dicho informe.

Por otra parte, uno de los principios en que se fundamentan las reformas es el del fortalecimiento institucional. Hay aspectos de gran trascendencia, tales como la reducción sustancial del fuero electoral y la incorporación del Sistema Penal Acusatorio en la jurisdicción penal electoral. De igual forma, dentro de lo contencioso electoral se establece la doble instancia con la creación de los jueces electorales, cuyas decisiones se apelan ante el Pleno del TE, con excepción de las impugnaciones al Padrón Preliminar que solo son reconsiderables ante los jueces electorales. También se incrementa el monto de las fianzas para demandas de nulidad de elecciones.

En este sentido, para las de representantes de corregimiento se aumenta de 400 a 2 mil balboas; las de alcalde, de mil a 10 mil; las de diputado, de 2 mil a 25 mil, y las de presidente, de 10 mil a 50 mil balboas.

En el desarrollo del calendario electoral, el pasado 30 de abril culminó la labor de Actualización y Depuración del Registro Electoral, con jornadas de campo y divulgación en los medios de comunicación de mayor cobertura en todo el país. La comisión a cargo de esta tarea tuvo la responsabilidad de llegar a todos los panameños en edad para votar e inscritos en el Registro Electoral, para que realizaran a tiempo su cambio de residencia y verificaran su centro de votación.

La proyección del Padrón Electoral para las Elecciones Generales del 2019 arroja una cifra de dos millones setecientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y nueve electores (2,798,249), de los cuales, un millón cuatrocientos cuatro mil novecientos sesenta y dos (1,404,962) son mujeres y un millón trescientos noventa y tres mil doscientos ochenta y siete (1,393,287) son varones, lo que refleja una población femenina ligeramente superior a la masculina.

Estos electores tendrán la responsabilidad histórica de escoger en los próximos comicios a un total de mil setecientas veintidós (1,722) autoridades, entre principales y suplentes, para ocupar cargos de elección popular.

El monto estipulado para las elecciones del 5 de mayo de 2019 es de 55.9 millones.

En esta fiesta electoral serán electos el presidente y el vicepresidente de la República, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, lo mismo que 679 representantes de corregimiento y 9 concejales, con sus respectivos suplentes. También se elegirá a 20 diputados principales e igual cantidad de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La aprobación de 23 nuevos corregimientos (7 en Bocas del Toro, 4 en Chiriquí, 4 en Veraguas, 2 en Panamá, 1 en Los Santos, 4 en Coclé y uno en Colón) ha llevado al Tribunal Electoral, a través de la Comisión de Límites, a instalar nuevos centros de votación accesibles a la población de esas circunscripciones. Con este panorama se ha contemplado instalar 7 mil 80 mesas y 2 mil 826 centros de votación en toda la República.

Las personas con discapacidad, adultos mayores y las que padecen enfermedades degenerativas tendrán un trato preferencial en los centros de votación, gracias a un proceso de recopilación de información y verificación de este segmento de la población.

Por otra parte, se han llevado a cabo intensas giras de identificación ciudadana, en todo el país, con la finalidad de lograr que todos los panameños obtengan su documento de identidad personal y así garantizar que puedan ejercer el derecho al sufragio en las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019, y de esta forma disminuir las tasas de abstencionismo.

Ahora bien, para estas elecciones, una de las principales innovaciones del PLAGEL 2017-2019 es la implementación del voto adelantado, que consiste en el ejercicio del sufragio antes del día del evento electoral. Podrán ejercerlo los ciudadanos que estén de servicio para esa fecha, como son los miembros de la Fuerza Pública, del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Cruz Roja Panameña, los delegados electorales, los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral.

También podrán votar, de manera adelantada, los ciudadanos que no van a estar en el país el día de las elecciones y los panameños que viven en el exterior, siempre que se hayan inscrito previamente, pero solo podrán votar en la elección para presidente de la República. Ya en elecciones anteriores, el voto adelantado lo ejercieron panameños residentes en el extranjero. Es importante aclarar que el escrutinio del voto adelantado se inicia a las 4:00 p. m., paralelo al resto de los votos el día de las elecciones. El periodo de inscripción para el ejercicio del voto adelantado es partir del 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero del 2019.

A la fecha contamos con alrededor de 700 delegados electorales, de un total de mil que aspiramos tener para los comicios del 5 de mayo, y así asegurar que los amigables componedores coadyuven a que el proceso electoral se realice con orden, paz y transparencia.