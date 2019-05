Misión de la OEA felicita a Panamá por exitoso y ordenado proceso electoral

El expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, dijo a los periodistas que las cifras sobre los resultados extraoficiales recopiladas por los 62 integrantes del grupo coinciden y son "coherentes" con las del Tribunal Electoral de Panamá.



El informe ofrecido por Pastrana no da cuenta de incidentes "muy grandes" o "puntuales" que variaran o no fueran consecuentes con los primeros resultados extraoficiales de la votación.



Pastrana señaló que "si se hubiera presentado un hecho que no diera los resultados coherente entre lo que son los informes que teníamos nosotros en nuestra propia recolección, frente a lo que planteaba el Tribunal Electoral, lo hubiéramos dicho".



"Por eso estamos reiterando de que las cifras que nosotros obtuvimos son exactamente y coinciden exactamente con las del Tribunal Electoral", afirmó.



Destacó que la Misión de Observación de la OEA felicita al pueblo panameño y a las autoridades electorales "por una jornada electoral exitosa que transcurrió de manera organizada, en un ambiente de civismo y con una alta participación".



Panamá se encuentra este lunes en calma luego de la tensión de la víspera por el estrecho final de la elección presidencial en la que resultó vencedor el socialdemócrata Cortizo, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), que también lidera el Parlamento unicameral con 29 de los 71 escaños.



El escrutinio de los votos avanzaba este lunes y llega ya a 95,63 % confirmado el triunfo de Cortizo con el 33,19 % (634.969 votos), mientras que su principal contendientes, el también opositor Rómulo Roux, del liberal Cambio Democrático (CD), obtenía el 31,02 % (593.569 votos).



Roux y su partido han dicho que no reconocerían el resultado extraoficial hasta esperar el conteo de los votos.



Pastrana señaló que en "toda democracia todos los candidatos pueden acudir a las normas legales y constitucionales si tienen dudas frente a una elección".



En ese sentido, la Misión expresó que "tanto el Tribunal como el candidato ganador hicieron referencia al derecho que existe en Panamá en impugnar resultados por un contendiente en caso de haber disconformidades".



El expresidente indicó que Misión de la OEA, integrada por 62 ciudadanos de 18 países, visitó 1.067 mesas en 303 centros de votación, desde que fueron instaladas hasta el conteo y transmisión de resultados.



En el informe preliminar se resaltó que "el cierre de mesa engloba una serie de procedimientos muy específicos que retrasan el inicio del conteo", pero que a media hora de haber clausurado las votaciones el Tribunal Electoral comenzó a divulgar resultados extraoficiales de la elección presidencial en su página de internet.



Explicó que la Misión de Observación de la OEA permanecerá en Panamá hasta el final del escrutinio de las actas y posteriormente brindará un informe técnico más extenso "con sus principales hallazgos y recomendaciones".



Este informe técnico será sobre "aspectos claves" del proceso electoral como organización, tecnología y justicia electoral, financiación política, voto en el extranjero, participación política de mujeres y pueblos indígenas, así como medios y redes sociales, sobre los que no adelantó detalles.



"Más adelante, ante el Consejo Permanente en la sede de la OEA en Washington, la Misión presentará su informe final de la elección", manifestó Pastrana, que no precisó la fecha en que dará a conocer ambos informes.



Pastrana, en nombre de la Misión, felicitó a las autoridades y funcionarios por el "profesionalismo, apertura y colaboración que facilitaron el trabajo del equipo de la OEA".



Cortizo, de 66 años, debe ser proclamado oficialmente por la Junta Nacional de Escrutinio, algo que se espera ocurra el próximo jueves, para luego asumir el poder el 1 de julio en sustitución de Juan Carlos Varela (2014-2019).