El ministro que quiere ser presidente

lunes 24 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

Mario Etchelecu deja la construcción de viviendas para lanzarse a presidente

ENTREVISTA

Dice que no es el ungido del mandatario Juan Carlos Varela como dice la gente, y que él es su propio continuismo, aunque le costará políticamente alejarse de los males que arrastra la actual administración gubernamental.

¿Cómo puede convencer al electorado de que no es el ungido de Juan Carlos Varela?

No creo que haya que convencer a nadie de que soy o no soy. Cuando me preguntan les digo que soy en continuismo de Mario Etchelecu y que hago las cosas bien y con transparencia. Ahora estamos en un proceso de primarias en el partido, hay 10 aspirantes, y hay que difundir propuestas y demostrar que soy la persona adecuada para llevar las riendas del país.

¿Cómo se va a librar de la fama de incapacidad que se le achaca a Varela?

Yo pienso que hay un trabajo que hacer, hay que recalcar las cosas buenas y hablar con orgullo de ellas. Definitivamente siento que hay cosas que se pueden mejorar, pero puedo hablar por mí y por los 49 meses que estuve en el Miviot en donde lleve adelante un trabajo impecable y rompimos los récords de ejecución y se hizo con transparencia.

Usted es una persona que tiene cuatro años en la vida pública, ¿por qué cree que tiene las credenciales para ser presidente?

Es importante que sepas que soy un panameñista mayor de edad, he trabajado en muchas campañas y en las que he trabajado he salido victorioso. Dentro de mi vida privada soy un empresario de la construcción con mucho trabajo y un poco de suerte. Tenemos hoy en día una de las empresas líder en construcción y bienes raíces en Panamá. Sabemos como generar empleos y cómo se mueve la economía, entendemos los mercados y hace 4 años pasé a la vida pública. Me sentí muy orgulloso del trabajo que hicimos con transparencia y eso es lo que aclama la gente, que la ejecución de las obras se hagan con transparencia.

Usted habla de transparencia, pero en el 2014, cuando lanzaron el proyecto de renovación urbana de Colón, arrestaban a Marcelo Odebrecht en Brasil, y ustedes defendieron el proyecto...

Yo no me acuerdo si eso coincidía con esos hechos pero yo no defiendo a nadie a capa y espada. Yo soy responsable de mis actos y como funcionario puedo hacer lo que me permite la Ley. Yo he sido muy crítico de la empresa brasileña y las entrevistas sobran, la realidad es que aunque existía un malestar internacional sobre el comportamiento de la empresa, estaba señalada en Brasil pero en Panamá no había sido vinculada, sindicada en ningún acto en ese momento. Tu me hablas de algo que pasó en Brasil, legalmente no era posible inhabilitar a la empresa. Participó en un consorcio junto a Constructora Urbana y se hizo una evaluación y así como pedimos transparencia tenemos que darla. El consorcio se lo ganó a mejor precio.

Se habla de que se ejecutaron 92,222 viviendas. Pero también ha dicho que entregadas hay 43 mil, ¿por qué dice que se hay 50 mil más?

Te voy a poner un ejemplo. El caso de las 5 mil viviendas de Colón, hoy hay entregadas dos mil, el resto ya están en acabados. Cuando hablas de contratación pública, hasta vencer todos los trámites, son viviendas que están en proceso de construcción no se puede desconocer que hay un trabajo en ejecución. Tal vez no todas están entregadas. Yo tengo que defender la entrega de viviendas. La administración ha dejado 102 mil viviendas gestionadas.

Eso no significa que las van a entregar todas...

La última cifra que publicó el Miviot en agosto se hablaba de cerca de 50 mil viviendas entregadas. Esto es una fábrica de casas que se puso a funcionar, el Miviot recibe cada mes cerca de 3 mil...

Usted dijo en una entrevista recientemente que se recibían 2 mil casas cada mes, cómo lo sube a tres mil, explíqueme...

Son casas que se están gestionando y entregando. Yo calculo que para el final del presidente Varela debe estar la cifra muy cercana a las 100 mil casas entregadas.

Esto es muy sencillo, al final del gobierno si acaso llegarán a 74 mil viviendas, no 100 mil...

Yo creo que la estimación que tiene la administración de entregar las viviendas se sigue trabajando. La cifra que me has dado es tres veces más alta que la que se prometió en campaña.. Lo importante es que no hay que desconocer que se ha hecho una gran cantidad de cosas y yo me siento orgulloso de los precios en los que lo contratamos, la forma en que se contrató, la forma en que se hizo, los tiempos en que se están dando y que las obras se han podido entregar.

Usted dice que tiene propuestas pero en su página marioetchelecu.com no hay ni una propuesta...

Acabamos de iniciar el periodo de campaña y estamos en el detalle de las propuestas de campaña. En vez de preguntarme preguntas que no van, como si una empresa mía participó en licitaciones del Estado, y haciendo una evaluación de si mi página web te gusta o no, gasta tu tiempo en preguntarme la propuesta y te la contesto.

¿Cómo piensa atraer inversión extranjera que en este gobierno se desplomó un 17%?

Yo le apuesto al turismo, pienso que Panamá tiene una gran cantidad de cosas que ofrecer, tiene una gran cantidad de cuartos actualmente disponibles, el hub de la línea aérea más importante.

El turismo no se pudo potenciar en el actual gobierno, ¿qué otro punto de la agenda económica va a implementar?

Esta relación nueva que se está generando con la China Continental es una ventaja importantísima. Se tiene que dar obras de infraestructura que son importantes y se tiene que traer la inversión extranjera.

Panamá ha bajado 27 posiciones en este gobierno en el ranking de Doing Business, cómo piensa contrarrestar esto?

Eso ya lo hemos hecho y estamos trabajando. Hoy para poder avanzar en algún proyecto de tramitología debes pasar por 20 a 29 pasos a seguir. Eso quedó en manos del ministro para reducir como de 7 a 8 pasos de esos para poder simplificar.