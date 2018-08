Ex ministro Etchelecu confirma que se postulará para presidente

Mario Etchelecu, ex ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

miércoles 1 de agosto de 2018 - 12:10 p.m.

El exministro que se separó del cargo ayer, dijo que presentará su postulación el 19 de agosto

Mario Etchelecu, ex ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial confirmó que correrá a la presidencia de la República en las primarias internas del partido Panameñismo el próximo 28 de octubre y que presentará formalmente su postulación el 19 de agosto.

"Vamos a presentar nuestra postulación, hacer nuestras propuestas, recorrer el país y presentar nuestras ideas a las bases del colectivo y todo lo que queremos lograr para el 2019. Mi trayectoría hablará por mi, hemos logrado grandes obras", señaló.

Etchelecu quien se enfrentará en estas primarias al actual alcalde de la Capital, José Isabel Blandón aseguró que no hay divisiones en su partido y que su trato con él alcalde es de respeto. "No persivo ningún tipo de disputa en lo interno, personalmente no tengo disputa con nadie, tengo plena relación con todos los candidatos, entiendo que hay disconformidades que se tienen que solventar", dijo.

Manifestó que dentro de su Gobierno se han dado avances importantes y destacables. Aseguró de ser electo presidente se debe controlar las exportaciones ilegales, "hay que pararlos hay que otmar las médidas valientes para cambiar el escenario y respaldar al productor nacional". En materia de Salud abogó por unificar los servicios integral.

En cuanto al tema de la deuda pública, el exministro señaló que el Estado " por diferentes razones es un moustro que deber ser restruturado, hay instituciones que deben ser restructuradas, evaluadas e incluso hay grandes funcionarios que trabajan para el Gobierno pero también hay modelos que deben ser modernizados. Hay gente que entra al Gobierno que no administra como si fuera su empresa, sino que mas bien derrochan. Yo si creo que lo que ha endeudado el país es la corrupción".

Manifestó por otro lado en cuanto al tema del crecimiento en el interior aseguró que su gobierno en los últimos años si se ha trabajado. "Sí debo decir que si hemos caminando, hemos hechos importantes inversiones en infraestructuras, construcción de proyectos habitacionales que no existían, nuevas potabilizadoras, carreteras nuevas, Panamá Bilingue, Escuelas Ranchos, esto no es una falasía, es una realidad".

Del 13 al 22 de agosto, es el período de diez días que tienen los aspirantes a distintos cargos para presentar el formulario de postulación en la sede del Comité de Elecciones, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y esta inicie el ingreso de la información en el módulo de postulación del TE.