Ministra de Educación se va a Chile y deja el rancho ardiendo

martes 7 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Educadores y acudientes dicen que hubo improvisación durante su gestión

DECEPCIÓN

La ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, se va y deja vacíos en el sistema educativo, pues no cumplió al 100% con todos sus objetivos, es la conclusión a la que llegan tanto padres de familia como gremios magisteriales. Además, desconocen si de verdad conoce de diplomacia, porque sería embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Panamá ante el Gobierno de la República de Chile.

Según el Gobierno, Paredes de Vásquez seguirá con su aporte al desarrollo del país, pues como líder de la cartera educativa de 2014 a 2018, lideró importantes proyectos académicos, una inversión en infraestructura jamás vista para mejorar el nivel de la enseñanza de los más de 800,000 estudiantes atendidos en el sistema. Además, impulsó programas como la Jornada Extendida, Panamá Bilingüe, Kids Program, Aprende al Máximo y Mi Escuela Primero y promovió junto a diversos sectores de la sociedad y las Naciones Unidas, el Compromiso Nacional por la Educación.

Aunque esos logros que se destacan no alientan a miembros de la comunidad educativa. Eleazar Gómez, secretario de la Confederación de Padres de Familia, afirmó que dejar el cargo fue una irresponsabilidad y poco importa

‘Nos sentimos defraudados por su decisión, dejó muchas cosas importantes y acuerdos sin concretar, no se logró un plan estratégico para lograr reducir los altos índices de fracasos, en infraestructura no se pudo satisfacer las necesidades exigidas y no se dice cuántos millones se gastaron hasta la fecha, proyectos como Jornada Extendida solo fue un plan piloto que no logró cumplir lo que exige el mismo decreto que lo creó y las escuelas rancho siguen siendo la carta de presentación del Meduca [Ministerio de Educación] en las áreas de difícil acceso', precisó Gómez.

Por su parte, Juan José De la Lastra, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), dijo que su renuncia evidencia el hecho de que esta administración de gobierno, igual que las anteriores, no tiene un completo sentido de compromiso frente a un sistema que requiere una planificación, una organización y una ejecución fundamentada en estudios técnicos'.

Agregó que han expresado que la ministra no tenía la experiencia y el perfil para ocupar dicho cargo.

En tanto, Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, señaló que ‘la decisión de cambiar a la ministra es errática, ya faltando 10 meses y unos días para que finalice este gobierno, es una decisión desacertada en virtud de que hay muchos acuerdos que todavía estaban en la mesa del diálogo, ahora no sabemos a quién van a nombrar'.

CIFRAS

800

mil estudiantes aproximadamente hay en todo el territorio nacional.